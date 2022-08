Jeep: la tecnologia 4xe è leader nel mercato LEV in Italia anche a luglio

Prosegue il successo della tecnologia 4xe ibrida plug-in di Jeep. I SUV plug-in hybrid della casa automobilistica americana hanno dominato anche luglio il mercato dei veicoli a basse emissioni (Low Emission Vehicle – LEV), conquistando una quota pari al 20,6% nel comparto alla spina, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid.

Questo risultato è coerente con la leadership nel full year 2021, confermata nel primo semestre del 2022 con una quota costantemente più alta del 15% in ognuno dei primi sei mesi di quest’anno, e con picchi superiori al 22%.

Jeep: a luglio ha conquistato una quota del 20,6% nel segmento LEV

Il successo porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade 4xe (la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento), Compass 4xe (il LEV più venduto in assoluto e il più venduto nel suo segmento considerando anche le propulsioni termiche) e dell’iconica Wrangler 4xe. Presto la gamma si arricchirà ulteriormente con l’arrivo della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del SUV più premiato di sempre per la prima volta in versione ibrida plug-in.

Alessandro Grosso, country manager di Jeep Italia, ha detto che questo risultato è importante in quanto sottolinea ancora una volta l’impegno del brand a costruire un futuro a zero emissioni tramite la missione “Zero Emission Freedom”.

Questa è partita ormai due anni fa in seguito al lancio di Renegade e Compass 4xe, è proseguita recentemente con la Wrangler 4xe e a breve potrà contare anche sulla Grand Cherokee 4xe. Ognuno di questi lanci rappresenta un momento importante nel processo di evoluzione dello storico marchio americano, che vira verso l’elettrificazione dell’intera gamma proprio per sottolineare la propria vocazione a superare i limiti e a muoversi su ogni terreno, in modo sempre più sostenibile.

4xe rappresenta ormai un brand nel brand ed è riconosciuto come sinonimo di massimo comfort, totale sicurezza, efficienza e fun-to-drive. Inoltre, Jeep continua ad esplorare nuove strade non solo in termini di prodotto. Lavora per anticipare i desideri dei suoi clienti, soddisfarne ogni necessità ed eccellere in tutti gli indicatori qualitativi della customer journey, anche attraverso un’esperienza di acquisto online, per rispondere alle più evolute esigenze di mobilità.

L’evoluzione del cliente di Jeep non tende soltanto a una tecnologia più moderna e sostenibile, ma anche verso innovative soluzioni d’acquisto. Il mese di luglio ha nuovamente sottolineato la centralità delle vendite online, in crescita rispetto al mese precedente.

Oltre 500 clienti hanno scelto di acquistare un nuovo SUV Jeep tramite il Web. In questo nuovo processo è cruciale il contributo delle concessionarie, sempre al centro del processo di acquisto e consegna e dell’assistenza durante l’esperienza d’utilizzo.