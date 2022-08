Jeep Renegade: in Brasile già vendute 400 mila unità

Lanciata nel 2015 e prodotta al Polo Stellantis di Goiana (PE), Jeep Renegade celebra il traguardo delle 400.000 unità prodotte in Brasile. “Il SUV ha ridefinito il segmento. In un mercato con proposte molto simili, Renegade ha sempre portato innovazione e contenuti esclusivi”, ha affermato Alexandre Aquino, Vice President Brand Jeep per il Sud America.

In Brasile già vendute 400 mila unità di Jeep Renegade

Con una nuova generazione lanciata nel febbraio 2022, la Jeep Renegade ha portato un look più moderno all’interno e all’esterno dell’abitacolo con tecnologie avanzate, maggiore sicurezza e prestazioni. Equipaggiato con il motore T270 fino a 185 CV, il più potente motore turbo flex della categoria. Tutto questo, ovviamente, senza rinunciare alle capacità fuoristrada.

“Sin dall’inizio della sua commercializzazione, la Jeep Renegade ha deliziato il mercato con caratteristiche che l’hanno resa così desiderata, come la tecnologia e le capacità fuoristrada”, ha affermato Everton Kurdejak, Vice President of Commercial Operations di Jeep per il Brasile. “Sono sicuro che avremo ancora molti traguardi importanti da raggiungere con Renegade”, ha aggiunto il dirigente.

Prodotto presso il Goiana Automotive Complex (PE), il modello della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis viene esportato in diversi paesi dell’America Latina, come Messico, Argentina, Perù, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Panama, Repubblica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Paraguay, tra gli altri.

Insomma un bel traguardo per l’attuale entry level della gamma di Jeep che ancora per molti anni continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma del marchio di Stellantis che punta sempre di più a diventare un marchio automobilistico globale.

