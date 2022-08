Stellantis condannata a pagare 300 milioni di dollari per frode

Un giudice federale lunedì ha condannato la divisione statunitense di Stellantis a pagare 300 milioni di dollari di sanzioni e confisca per aver imbrogliato nei test delle emissioni del governo con i suoi SUV Jeep Grand Cherokee “EcoDiesel” e i suoi Ram 1500.

FCA US LLC si è dichiarata colpevole dell’accusa di associazione a delinquere a giugno. È stata la seconda dichiarazione di colpevolezza per condotta criminale federale da parte della società in altrettanti anni per le azioni intraprese prima della fusione della casa madre Fiat Chrysler Automobiles NV con la casa automobilistica francese Groupe PSA che ha creato Stellantis l’anno scorso.

Stellantis nella prima metà del 2022 ha pagato $ 678 milioni di sanzioni a seguito di un adeguamento alle normative sul risparmio di carburante medio aziendale all’inizio di quest’anno. L’accordo di FCA per la frode sulle emissioni include una multa di quasi 204 milioni di dollari per i modelli venduti su cui aveva imbrogliato nei test e una sanzione aggiuntiva di oltre 96 milioni di dollari. La società è inoltre soggetta a tre anni di libertà vigilata ed è tenuta a collaborare alle ulteriori indagini del governo sulla questione.

“La società si assume la responsabilità e si rammarica del comportamento che ha portato a questo patteggiamento”, ha affermato a nome della società Christopher Pardi, consigliere generale e segretario aziendale di FCA in Nord America durante la breve udienza davanti al giudice Nancy Edmunds.

Stellantis aveva precedentemente affermato di aver accumulato circa 301 milioni di dollari per coprire l’accusa di cospirazione per frodare gli Stati Uniti in violazione del Clean Air Act e per commettere frode telematica. La sanzione massima prevista dalla legge è di $ 500.000 o due volte il guadagno o la perdita lordi derivanti dal reato.

Le accuse derivavano da una causa pendente nel 2019 contro il senior manager diesel Emanuele Palma e due cittadini italiani, Sergio Pasini e Gianluca Sabbioni, che lavoravano per FCA Italy SpA, la filiale italiana di Stellantis. I pubblici ministeri hanno accusato i funzionari di aver cospirato per ingannare i test federali sulle emissioni e di aver ingannato i consumatori sull’efficienza del carburante di oltre 100.000 SUV Jeep Grand Cherokee diesel e pickup Ram 1500 negli anni modello dal 2014 al 2016.

L’industria oggi sta passando ai veicoli elettrici per ridurre le emissioni. Stellantis sta investendo 30 miliardi di euro in elettrificazione e software entro il 2025 e afferma che più della metà delle vendite negli Stati Uniti sarà completamente elettrica entro la fine del decennio.

