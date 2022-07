Stellantis nomina nuovi responsabili di ingegneria e qualità

Stellantis ha annunciato la nomina immediata di nuovi leader dei suoi centri tecnici di ingegneria e customer experience in Nord America. Mark Champine, che in precedenza ha supervisionato le attività di miglioramento della qualità presso l’azienda, guiderà i centri tecnici di ingegneria e le iniziative chiave di sviluppo del prodotto. David McDonald, direttore della qualità di assemblaggio dei veicoli, gli succederà nell’esperienza del cliente.

Stellantis nomina nuovi leader per i reparti relativi ad ingegneria e qualità

Champine sostituisce Jessica Lafond, che ha lasciato l’azienda per perseguire opportunità al di fuori dell’industria automobilistica, secondo quanto riportato da Stellantis. I cambiamenti di leadership arrivano quando il gruppo automobilistico cerca di elettrificare la sua formazione e trovare risparmi sui costi per compensare l’aumento dei costi dei veicoli elettrici rispetto alle loro controparti alimentate a benzina e diesel.

Il CEO Carlos Tavares ha evidenziato gli sforzi per migliorare la qualità come parte di ciò, sebbene la casa automobilistica abbia affrontato alcune sfide come i concorrenti con il lancio di nuove tecnologie e tra gli ostacoli della catena di approvvigionamento che affliggono il settore.

“Mark e David apportano intensità e una ricchezza di disciplina ingegneristica a queste funzioni principali”, ha affermato Mark Stewart, direttore operativo in Nord America, “mentre ci appoggiamo al nostro piano Dare Forward e alla sua promessa di trasformare Stellantis in un azienda tecnologica per la mobilità sostenibile”.

Champine, che è entrato a far parte dell’azienda nel 1996, dirigerà le risorse ingegneristiche della regione per garantire che i lanci di veicoli e tecnologia rimangano puntuali. Riferisce all’ufficiale di ingegneria capo Harald Wester.

McDonald, che fa parte dell’azienda dal 1993, fa capo a Stewart. Ha supervisionato gli aspetti chiave della produzione di veicoli in due precedenti incarichi ed è stato ingegnere capo per le auto full-size con piattaforma L come la berlina Chrysler 300 e per la Jeep Grand Cherokee dal 2013 al 2016.ù

Ti potrebbe interessare: Stellantis: NHTSA chiude indagine sulle porte scorrevoli di due suoi minivan