Alfa Romeo, DS e Lancia: in futuro anche supercar elettriche

Alfa Romeo, DS e Lancia potrebbero lanciare tre supercar elettriche sviluppate congiuntamente nei prossimi anni. Questi modelli sarebbero tre simboli della rinascita di questi brand, il che consentirebbe loro di migliorare la propria immagine di marca in un mercato sempre più dominato dai marchi premium.

Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo, ha annunciato che all’inizio del prossimo anno l’azienda presenterà una nuova vettura sportiva ispirata alla mitica 33 Stradale. Anche se questo modello sarà effettivamente un prototipo, fornirà alcune interessanti anticipazioni su quello che accadrà in futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

“Al momento, ho due possibili scenari: che sia termico o che sia elettrico. Posso dire che sarà molto emozionante, selezionato e costoso ” , ha dichiarato Imparato, che ha confermato anche il rapporto estetico con la 33 Stradale. “Posso dire di sì saranno simili, ma niente di più. Abbiamo così tante idee fantastiche basate sulla nostra storia iconica” ha detto il numero uno di Alfa Romeo.

Il direttore esecutivo di DS, Béatrice Foucher, ha lasciato intendere dal canto suo che il marchio francese potrebbe essere interessato allo sviluppo di una versione di produzione del prototipo radicale DS E-Tense Performance, un’auto sportiva presentata all’inizio dell’anno che custodisce al suo interno il cuore di una monoposto di Formula E.

“Quando tutti hanno visto il prototipo, abbiamo detto ‘ok, sarebbe bello se potessimo costruirne uno o vendere questo tipo di auto’, ma non è stata ancora presa alcuna decisione ” . Alla domanda sulle possibili sinergie con altri marchi Stellantis, Foucher è stato aperto a una collaborazione . “Ovviamente ciò che Stellantis sta progettando in termini di tecnologia si adatta a tutti i marchi premium, quindi sì, in termini di gruppo propulsore e batterie. ”

Qualche mese fa, anche Lancia ha confermato che sta studiando il lancio di “una sportiva a due posti dal nome storico” . Se prendiamo in considerazione le proporzioni della 33 Stradale e della DS E-Tense Performance, tipiche di una supercar a motore centrale, emerge subito un candidato: la Stratos, uno dei modelli più leggendari della Lancia.

Tenendo presente che Stellantis è un gruppo noto per standardizzare al massimo i propri componenti e portare alla massima espressione le sinergie tra i marchi, possiamo aspettarci che Alfa Romeo, DS e Lancia inizino dall’unica supercar attualmente venduta dal conglomerato: la Maserati MC20, che a breve riceverà una versione Folgore 100% elettrica.

