DS Automobiles ora è terza in Formula E dopo l’E-Prix di Londra

La seconda gara dell’E-Prix di Londra, 14° round della stagione 8 dell’ABB FIA Formula E World Championship, si è svolta ieri pomeriggio sull’impegnativo tracciato indoor/outdoor dell’ExCel. La gara è stata interrotta da una safety car con conseguente tempo di gara aggiuntivo di 3 minuti.

Tutto è iniziato ieri mattina con una sessione di prove libere seguita come di consueto dalle qualifiche. António Félix da Costa, al volante della sua DS E-Tense FE21, si è comportato bene ed è passato ai duelli e alla semifinale qualificandosi quarto in griglia. Jean-Éric Vergne, invece, non è riuscito a superare i duelli e si è qualificato nono.

DS Automobiles: António Félix da Costa conquista il quinto posto a Londra

La pista londinese è famosa per essere molto impegnativa nei sorpassi e ieri non ha deluso. Entrambi i piloti di DS Techeetah sono partiti bene e da Costa ha mantenuto la sua posizione. Dopo 48 minuti di battaglia con una concorrenza agguerrita, cercando di stare fuori dai guai e dai numerosi incidenti avvenuti in pista, il pilota portoghese ha tagliato la bandiera a scacchi quinto.

JEV, nonostante una buona partenza, è rimasto coinvolto in un incidente al primo giro ed è stato colpito alle spalle da un altro concorrente, danneggiando la vettura e interrompendo prematuramente la sua gara.

Grazie al quinto posto di António Félix da Costa, DS Techeetah ha segnato 10 punti e ora è terza nel Campionato a Squadre. Il pilota portoghese è quinto mentre Jean-Éric Vergne quarto nel Campionato Piloti.

Gli ultimi round dell’ABB FIA Formula E World Championship si svolgeranno a Seoul il 13 e 14 agosto. Sarà la prima visita del campionato in Corea e sia il team che i piloti non vedono l’ora di scoprire questa nuova pista.

Le dichiarazioni di Chevaucher, Preston, da Costa e Vergne

Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance e Team Principal di DS Techeetah, ha detto che il ritmo della squadra è stato migliore ieri per questa seconda gara, ma la DS E-Tense FE21 di JEV è stata investita da un’altra monoposto e hanno perso punti preziosi. La squadra è ancora tra le prime tre e lotteranno fino alla fine per vincere questo titolo.

Mark Preston, CEO di Techeetah, ha dichiarato che è stato un weekend difficile per DS Techeetah a Londra con Jean-Éric Vergne eliminato all’inizio della gara a causa di danni al radiatore. António Félix da Costa ha disputato una buona qualifica, finendo quarto in griglia e portando a casa buoni punti per la squadra. Ora il team attende con impazienza le ultime due gare a Seoul.

António Félix da Costa ha commentato che la gara di ieri è andata un po’ meglio. Si sono qualificati quarto ed eravano più competitivi, ma ha davvero faticato durante la seconda parte di gara. Le gomme della monoposto erano finite ed è stato molto difficile rimanere lì. È scivolato un po’ indietro e ha terminato la gara in quinta posizione. Hanno segnato punti decenti, ma cercheranno di tornare più forti per Seoul, l’ultimo evento di questa stagione.

Jean-Éric Vergne ha detto che non è stato un buon fine settimana per lui. Durante il primo giro qualcuno è partito e lo ha colpito, quindi non avrebbe potuto fare nulla. Pensava di essere sopravvissuto, ma poi la vettura si è spenta e la sua gara è finita. Questo sport a volte può essere crudele. Bisogna solo accettare la delusione e continuare a spingere, a sorridere e a restare motivato.