Stellantis: NHTSA chiude indagine sulle porte scorrevoli di due suoi minivan

Arrivano novità importanti dagli Stati Uniti per il gruppo Stellantis. La National Highway Traffic Safety Administration ha concluso un’indagine sui modelli Dodge Grand Caravan e Chrysler Town & Country del 2016 relativi ad alcuni problemi delle porte scorrevoli posteriori destra e sinistra.

Chiusa l’indagine di NHTSA su due minivan del gruppo Stellantis

L’indagine è stata avviata nel luglio 2021 dall’Office of Defects Investigation ed è arrivata dopo 365 reclami secondo cui una o entrambe le porte scorrevoli dei modelli Grand Caravan e Towing & Country del 2016 non funzionavano. Ciò ha spinto alcuni proprietari a rimuovere i passeggeri dei sedili posteriori attraverso le porte anteriori, la seconda porta scorrevole, il finestrino o il portello posteriore dell’auto.

Chrysler ha emesso un bollettino di assistenza tecnica alla sua rete di concessionari il 4 giugno in merito al problema, incaricando i suoi tecnici di sostituire uno o entrambi gli attuatori della serratura della porta scorrevole quando i proprietari hanno identificato che le serrature non funzionavano o “emettevano un forte ronzio” durante il processo di blocco o sblocco.

L’indagine dell’NHTSA ha rilevato che il 96 per cento dei guasti alle porte scorrevoli si è verificato prima dell’anno solare 2020, quando i veicoli in questione erano in servizio da circa 4 anni. Nel chiudere l’indagine, l’Ufficio investigativo sui difetti rileva che il 99 per cento dei veicoli soggetti ha superato l’età in cui si verificano tipicamente i guasti.

Nel confermare la chiusura dell’indagine, l’NHTSA ha osservato che potrebbe agire in un secondo momento, se necessario. “La chiusura di questa indagine non costituisce una conclusione da parte dell’NHTSA che non esiste un difetto relativo alla sicurezza e l’agenzia si riserva il diritto di intraprendere ulteriori azioni se giustificate da nuove circostanze”, ha confermato.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: NHTSA apre 3 indagini per problemi di sicurezza su 1,65 milioni di auto