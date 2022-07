Ferrari Roma Spider: avvistato il prototipo? [Foto spia]

La Ferrari Roma è la vettura di ingresso nella gamma di Maranello, accanto alla Ferrari Portofino M coupé decappottabile. Nonostante quei modelli siano meccanicamente correlati rendendo potenzialmente obsoleta una Ferrari Roma Spider, un prototipo di quest’ultima è stato filmato durante i test a tarda notte fuori dal quartier generale della Ferrari con un altro veicolo senza camuffamenti dotato di una capote, che appare nelle riprese spia.

Un prototipo di quella che sembra essere una Ferrari Roma Spider è stato avvistato nei pressi di Maranello

Un video dello YouTuber Varryx, racconta la storia della Ferrari Roma Spider, che si pensava fosse un progetto cancellato. In questo momento non è chiaro se il prototipo che vediamo qui rappresenta una nuova Roma Spider che integrerebbe o sostituirà completamente la Portofino M, o sia solo un prototipo avanzato che la Ferrari sta usando per testare nuovi componenti.

Sebbene vi sia qualche differenza con la normale Roma, possiamo vedere chiaramente che questo prototipo si basa sulla Roma. In particolare sono identici i pannelli della carrozzeria sul profilo. Il tetto è assente e il ponte posteriore appare ridisegnato, in modo da accogliere il tetto in tela a scomparsa che è molto probabilmente il principale punto di differenziazione rispetto all’hardtop a scomparsa di Portofino. Il paraurti anteriore è ricoperto di nastro adesivo che potrebbe suggerire una zona anteriore leggermente ridisegnata, forse adottata dal fratello a tetto chiuso.

Il video è stato girato dopo la mezzanotte nei pressi dello stabilimento Ferrari di Maranello, da @simone_masetti_99 . Il modello interamente rivestito di pannelli di plastica nera è sicuramente una Roma, a giudicare dai corpi illuminanti e dalla silhouette complessiva. Tuttavia, uno sguardo più attento alla linea del tetto rivela che ha una forma diversa, alludendo alla variante Spider / GTS.

La Ferrari Roma normale, originariamente introdotta nel 2019, è dotata di un motore V8 biturbo da 4,0 litri che produce 612 CV e 761 Nm di coppia. Lo stesso motore si è fatto strada sotto il cofano della Portofino M restaurata nel 2021, quindi avrebbe senso essere utilizzato in un’ipotetica Roma Spider/GTS.

Dato che la Roma potrebbe ottenere presto un restyling, c’è la possibilità che la Ferrari aggiorni il motore turbo per dotarlo di più cavalli. In ogni caso, una Roma scoperta sarebbe probabilmente leggermente più lenta della coupé, a causa del peso extra del meccanismo del tetto. Se si scopre che la Ferrari sta effettivamente lavorando su una Roma decappottabile, allora dovremmo vedere altri prototipi sulla strada e saperne di più sull’auto già a partire dai prossimi mesi.

