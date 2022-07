Una Ferrari 458 confiscata entra nella flotta della polizia ceca

La polizia ceca ha aggiunto alla propria flotta una Ferrari 458 Italia, utilizzando il veicolo sequestrato per operazioni di traffico speciale. Considerata una delle migliori supercar moderne della Ferrari, questa particolare 458 è stata sequestrata e confiscata al suo precedente proprietario 10 anni fa prima di essere convertita in un’auto della polizia completamente operativa.

Una Ferrari 458 confiscata entra a far parte della flotta della polizia in repubblica Ceca

Avvolta in una speciale livrea argento, blu e giallo neon, la Ferrari 458 della polizia è dotata di luci e sirene più un’unità radar di bordo per rilevare i guidatori in eccesso di velocità. La conversione è costata alla polizia circa 340.000 corone ceche, circa lo stesso prezzo di una berlina Skoda Scala di costruzione ceca. Oltre a questo, sono stati spesi circa 130.000 CZK per ottenere di nuovo la 458 idonea alla circolazione, dopo aver percorso solo 2000 km prima che fosse confiscata e conservata per un decennio.

Secondo la polizia ceca, la supercar Ferrari sarà utilizzata per gli inseguimenti su strada e impiegata in compiti di pattugliamento autostradale di routine sulla rete autostradale della nazione. La Ferrari 458 è una delle tante auto della polizia uniche utilizzate in Europa. Il corpo di polizia italiano ha avuto una serie di auto ad alte prestazioni come la Lamborghini Huracan, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e una Lotus Evora S.

Ma la polizia di Dubai è la regina incontrastata della strada, con un parco veicoli che comprende Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Ferrari FF, Lamborghini Aventador e BMW i8 solo per citarne alcuni.

