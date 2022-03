Ferrari 458 Spider trasporta un letto sul cofano | Video

La Ferrari 458 Spider è un’auto sportiva da sogno, che onora al meglio la tradizione della casa di Maranello. C’è qualcuno, però, che non sembra interessarsi troppo al suo lignaggio e ai valori storici che incarna. Stiamo parlando del tizio protagonista del video: lui ha deciso di usare il gioiello del “cavallino rampante” per trasportare un letto nella parte superiore dell’auto. La scena è stata filmata da un telefonino. Il breve filmato che ne è scaturito, ha guadagnato subito alti livelli di condivisione sul web.

Facile immaginare lo stato d’animo degli appassionati, colpiti da questa pugnalata al cuore. Vedere una supercar come la Ferrari 458 Spider trattata come un veicolo commerciale leggero fa davvero male. Ci si chiede perché il proprietario non abbia usato un’altra auto o perché non abbia noleggiato un furgone per il trasloco. Forse per risparmiare qualche decina di euro? Non credo. Probabilmente il tizio è convinto che la “rossa” sia un’auto come tante altre, quindi suscettibile di impieghi irrituali. Se avesse avuto davvero le opere di Maranello nell’apparato emotivo non avrebbe fatto una cosa del genere.

Ferrari 458 Spider: arte, non un mezzo di trasporto

Una Ferrari 458 Spider merita ben altro. Con un simile gioiello si possono vivere sensazioni di guida uniche, giovandosi della spinta di un motore V8 aspirato da 4.5 litri di cilindrata, che eroga 570 cavalli di potenza a 9000 giri al minuto, con 540 Nm di coppia a 6000 giri al minuto. Numeri di riferimento, che nel suo periodo storico ne facevano la best in class. Ancora oggi questa “rossa” si colloca al vertice, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3.4 secondi, un passaggio da 0 a 200 km/h in meno di 10.8 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h.

Unico il suo sound, nettamente migliore di quello espresso dalle supercar sovralimentate del “cavallino rampante” che ne hanno preso il posto, fatta salva la nuova 296 GTB, che suona ancora meglio. Vedere un capolavoro come la Ferrari 458 Spider con dei pezzi d’arredo sul cofano motore e sul tetto, per un trasloco stravagante come quello proposto dal video, genera sofferenza in chi ama le belle auto. Purtroppo non è l’unico caso del genere. Qualche tempo fa, infatti, anche una Ferrari Testarossa si era dovuta piegare ai voleri di un proprietario che l’aveva utilizzata per il trasporto di un gigantesco televisore.

