Forghieri: “Leclerc non è ancora maturo per il titolo”

Mauro Forghieri è un nome che ancora oggi è considerato importante in Formula 1 nonostante i suoi 87 anni. Forghieri è stato uno dei grandi ingegneri della Ferrari. Forse il più rispettato da Enzo Ferrari che gli affidò la direzione tecnica della Scuderia, appena uscito dall’università. Forghieri è il grande ingegnere Ferrari degli anni 60, 70 e 80. Entrato in Ferrari nel 1960 all’età di 25 anni – il padre, tornitore di professione, lavorava in Ferrari – tre anni dopo era a capo dell’ufficio tecnico della Scuderia dopo la partenza dei grandi nomi del momento. Forghieri ha dato il suo parere su Leclerc.

Per Mauro Forghieri Charles Leclerc non è ancora pronto per vincere il mondiale

“Charles è veloce, ma deve crescere. Gli errori che continua a commettere dopo cinque anni in Formula 1 fanno pensare che non sia ancora pronto per essere un campione. I tifosi devono accettare la realtà: il titolo lo merita ancora Max Verstappen, che è più freddo e più completo come pilota”, ha evidenziato.

Forghieri ha dato anche qualche consiglio a Mattia Binotto. “Leclerc va aiutato dai box. Quando Niki Lauda è arrivato in Ferrari era un buon pilota, ma non eccezionale. Lo abbiamo ‘ritoccato’ e l’anno successivo ha vinto il Mondiale”.

Insomma si tratta di critiche implicite a Binotto e al suo team. È vero che quest’anno Charles Leclerc ha commesso due errori da manuale, ma l’affidabilità della vettura non è perfetta e le scelte tattiche potrebbero essere state a volte discutibili. Per essere campione, non solo il pilota deve essere perfetto – “Mi permetto un errore a stagione”, ha detto una volta Michael Schumacher – ma anche la squadra e la macchina. Le tre gambe che sostengono il sogno dei tifosi non sono, al momento, perfette.

