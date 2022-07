Peugeot Landtrek si prepara al restyling: ecco come sarà

Peugeot Landtrek ha già qualche anno di presenza nel mercato auto. Con l’arrivo di nuovi concorrenti e il rinnovamento di altri, il segmento dei pick up medi sarà rovente e il prodotto del brand francese non vuole essere da meno. Dunque tutto indica che si avvicina il suo primo restyling.

Ecco come potrebbe essere Peugeot Landtrek dopo il restyling

Frutto di una collaborazione con il produttore cinese Changan, a cui si deve il pick-up denominato Hunter, il Peugeot Landtrek ha purtroppo deciso di abbandonare il mercato europeo. Bruciato dai flop registrati da nuovi arrivati ​​come la Renault Alaskan e la Mercedes Classe X in questo mercato molto conteso, il Leone ha preferito indirizzare la sua strategia verso mercati più esotici. Così, è in Africa, Sud America e Asia che il pick-up francese ha cercato di trovare un posto al sole, sin dal suo lancio nel 2020, alimentato da un motore diesel da 150 CV o un blocco benzina da 210 CV.

Nei prossimi anni, il nuovo logo del marchio arriverà anche in questo modello che avrà una calandra ridisegnata, così come i suoi gruppi ottici e il suo scudo, per stare al passo con i tempi. In questa occasione si evolverà anche l’ottica posteriore, così come il design dei cerchi, mentre il nuovo stemma del marchio sarà alloggiato anche sui parafanghi anteriori o sul coperchio del cassonetto, oltre che sul bordo del volante per quanto riguarda l’abitacolo.

Sicuramente nei prossimi mesi su questo restyling arriveranno ulteriori informazioni e chissà che non arrivi anche la notizia di un ritorno in Europa per il celebre modello della casa automobilistica del Leone.

Ti potrebbe interessare: Lancia: suggestione per la casa piemontese con una berlina ispirata alla Peugeot 508 [RENDER]