Lancia: suggestione berlina ispirata alla Peugeot 508 [RENDER]

Da qui ai prossimi anni il Gruppo Stellantis cercherà di rilanciare il marchio Lancia, un’istituzione nei confini italiani e non solo, trascurato per un lungo periodo. L’operazione farà leva sul principio “poche ma buone”, con tre new entry nella gamma da qui in avanti. Ad aprire le danze sarà la nuova generazione di Ypsilon, prevista nel 2024. La futura versione del modello, che al momento rappresenta l’intero portafoglio prodotti del Costruttore, segnerà un deciso punto di rottura in confronto alla generazione attuale. Quindi, verrà il turno della Aurelia (nome provvisorio) per il 2026 e, infine, toccherà alla Delta presentarsi, nel corso del 2028.

Lancia: ipotesi berlina basata sulla Peugeot 508

Mentre scriviamo questi costituiscono le uniche tre proposte in serbo dalla Lancia. Ciononostante, non va scartata a priori la possibilità di ulteriori innesti, qualora il responso di pubblico fosse positivo, pari o superiori agli obiettivi prefissati dall’amministratore delegato della Casa Luca Napolitano. Se così fosse la multinazionale italo francese ne guadagnerebbe in status, perché le ambizioni della Lancia sono di attaccare in maniera efficace il segmento premium. In caso di riscontri positivi dal punto di vista delle entrate, andrebbe a comporre un terzetto davvero intrigante, completato da DS e soprattutto Maserati.

In merito è emerso nelle ultime ore un nuovo render nello spazio del world wide web, di firma italiana. Chi se ne è occupato risponde, infatti, al nome di Davide Benaglia, designer e artista digitale meglio conosciuto con lo pseudonimo di ben.d_sketch. La rappresentazione virtuale ipotizza il look di una futura ammiraglia della compagnia sulla base della Peugeot 508. In effetti se il Costruttore piemontese stabilisse un giorno di dotarsi di una nuova berlina, certamente l’auto presa a riferimento sarebbe quella del Leone.

Uno dei punti chiave della strategia posta in essere concerne lo sfruttamento delle economie di scala. Ergo, si sfrutterebbe le stesse architetture, in modo da ottimizzare il fronte delle uscite, per ricavi, ça va sans dire, superiori. Oltre alla piattaforma, le due vetture condividerebbero le motorizzazioni. In aggiunta, alla pari di quanto accade già per altri modelli della multinazionale, le analogie potrebbero fare riferimento a ulteriori aspetti. Staremo, insomma, a vedere cosa avrà in serbo la Lancia.