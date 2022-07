Citroen Ami: la più lenta delle elettriche? [DRAG RACE]

La prima reazione del pubblico è andata oltre ogni più fervida immaginazione da parte delle stesse Case automobilistiche. I quadricicli elettrici hanno già invaso il mercato, conquistando una fascia di pubblico eterogenea, compresi i giovanissimi (non occorre la patente B). Stellantis se ne è resa conto in prima persona con il successo della Citroen Ami, ordinata in tantissime unità. Sull’onda del fortunato riscontro ha già visto la luce la Opel Rocks-e e, stando ad alcune voci di corridoio, prossimamente il Lingotto sarà della partita. E con un nome in grado di evocare magnifiche sensazioni negli storici quale Fiat Topolino. Se ciò sia o meno vero lo scopriremo, intanto, però, c’è chi si diverte a testare le capacità prestazionali della vettura del Double Chevron. Nell’ennesima “drag race” tra rappresentanti del segmento, la Citroen Ami sfida la Estrima Birò, la Sinclair C5 e la Scooterpac Cabin Car.

Citroen Ami a confronto con le altre auto elettriche più lente del mercato: chi avrà tagliato il traguardo per ultima? La risposta nella drag race

Prima di scoprire il modello vincitore di questa particolare corsa riepiloghiamo le caratteristiche dei contendenti. Partendo dal veicolo del Gruppo capitanato da Carlos Tavares, la Ami è un quadriciclo a due posti con batteria da 5,5 kWh, motore da 8 cavalli e una autonomia massima di 75 km. Anche se non appartiene al portafoglio prodotti del colosso nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Groupe, nella Estrima Birò “scorre” sangue italiano. Si tratta di un esemplare con una coppia di propulsori elettrici Brushless da 48 Volt e una potenza massima dichiarata di 3.3 kW. Sappiamo poi che il vecchio Sinclair C5 non si colloca in fondo alla classifica per quanto riguarda la velocità, sicché raggiunge un picco di 24 km/h. Peggio fa la Scooterpac Cabin Car, capace di spingersi fino ai 13 km/h, con un peso di 178 chili.

Il canale YouTube What Car? ha messo uno contro l’altro le quattro proposte della micromobilità. Almeno fin qui, sul fronte delle performance devono ancora compiere notevoli passi in avanti. E perciò non chiediamoci tanto quale sia la più veloce, bensì la più lenta! La risposta è contenuta nel video qui sotto: buona visione!