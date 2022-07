Peugeot rinnova la partnership con Sparco per la nuova 9X8

Peugeot Sport e Sparco, il noto marchio italiano di abbigliamento da corsa, hanno rinnovato una partnership che dura da oltre 30 anni, grazie alla nuova partecipazione del brand francese al Campionato del Mondo Endurance, che include l’iconica gara della 24 Ore di Le Mans.

La nuova Peugeot 9X8, una delle auto più sorprendenti presenti sulla griglia di partenza per l’assenza dell’alettone posteriore, ha debuttato nel WEC a Monza lo scorso weekend con alla guida i piloti Loïc Duval, Gustavo Menezes e James Rossiter.

Peugeot: la divisione sportiva ha rinnovato la collaborazione con Sparco

Sparco, in qualità di partner ufficiale per l’abbigliamento da corsa, fornisce ai piloti e al team le tute, i guanti e le scarpe e anche le cinture di sicurezza per le auto, garantendo la sicurezza e il comfort, insieme a un alto livello tecnologico che riflette la filosofia di design all’avanguardia di Peugeot Sport.

Oltre all’aspetto pratico, l’estetica è stata fondamentale per la progettazione delle nuove tute, confezionate per integrare i colori e lo stile sorprendente della 9X8, comprese le sue caratteristiche grafiche a forma di artigli.

Le tute sono realizzate con materiali ignifughi multistrato che presentano una serie di innovazioni tecniche come il tessuto Hocotex, dotato di un’esclusiva struttura a nido d’ape. Ciò assicura un’elevata respirabilità e leggerezza, insieme a un’efficace protezione antincendio.

Gli inserti strategici in tessuto super elasticizzato assicurano ai piloti il comfort necessario per fornire le massime prestazioni. I guanti dei piloti utilizzano anche la tecnologia brevettata HTX, che consente prestazioni nettamente superiori in termini di presa, flessibilità e respirabilità, riducendo al contempo le vibrazioni trasmesse dal veicolo.

Oltre a fornire l’abbigliamento per i sei piloti (tre per ogni vettura più uno di riserva), Sparco ha realizzano anche le tute e i guanti per i meccanici e il personale del team Peugeot TotalEnergies che lavora ai box, responsabile del rifornimento e di interventi rapidi e sicuri sulle vetture durante le gare di endurance. Quest’abbigliamento da corsa è stato progettato per garantire la massima sicurezza e al contempo assicurare la libertà di movimento e la ventilazione, fattori essenziali.

Anche le cinture sono fondamentali per la sicurezza del pilota. Sparco fornisce a Peugeot le cinture Prime H-9 EVO personalizzate, con fibbia e regolatori in alluminio che hanno un peso inferiore rispetto alle tradizionali cinture da corsa. Data la compattezza del veicolo, sono stati progettati e approvati specifici attacchi per l’ancoraggio laterale delle cinture, appositamente per il team.

Le due aziende lavorano insieme ormai da diversi anni

Il rapporto tra Peugeot Sport e Sparco è storico e risale alla fine degli anni ’90, quando l’azienda italiana equipaggiò per la prima volta la squadra di rally di Peugeot Sport vincitrice del Campionato del Mondo.

Da allora, Sparco ha accompagnato il marchio di Stellantis nelle sue avventure in vari campionati come il Rallycross con la 208WRX, la corsa Pikes Peak con la 208 Pikes Peak, La 24 Ore di Le Mans con la 908, la Dakar con la 3008DKR, ma anche l’impegno del costruttore francese nel campionato italiano rally, oggi declinato attraverso il trofeo Peugeot Competition, giunto alla 43ª edizione: tutti eventi che hanno arricchito l’illustre palmares della casa del Leone.

Christian Deltombe, team manager di Peugeot Sport, ha detto che, quando ha iniziato la sua carriera in Peugeot, Sparco era presente come fornitore di tute e cinture di sicurezza per i rally. Ora, a distanza di tanti anni, continuano a collaborare con Sparco perché sanno che è la scelta migliore per garantire prestazioni ottimali ai piloti e per tutelare la loro sicurezza.

Naturalmente, non fornisce solo i piloti: Sparco equipaggia l’intero team fornendo esattamente tutto l’abbigliamento da gara di cui hanno bisogno per raggiungere l’obiettivo comune, che è alla base dello spirito di squadra che condividono in questo nuovo ed entusiasmante progetto.

Inoltre, per la nuova Peugeot 9X8 hanno avuto il piacere di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri di Sparco per sviluppare le cinture di sicurezza che equipaggeranno la vettura per le prossime stagioni.

Niccolò Bellazzini, responsabile del brand Sparco, ha dichiarato che tutta l’azienda è contenta di continuare la partnership tecnica ufficiale con Peugeot Sport in quest’ultimo emozionante capitolo con la 9X8.

Così come la vettura stabilisce nuovi standard in termini di progettazione, lo stesso vale per le tute e gli equipaggiamenti specializzati che ha progettato e ingegnerizzato per accompagnarla. Son lieti che abbiano potuto debuttare in gara in Italia, a Monza, e attendono con impazienza le prossime entusiasmanti fasi del programma.