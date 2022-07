Citroen C4 2022, arriva la nuova generazione: tutto quel che c’è da sapere

È tempo di rinnovamento per la Citroen C4, che arriva sul mercato con la nuova generazione. La vettura della Casa d’oltralpe si rinnova nel look, pure in merito alle dimensioni, e si ripresenta al pubblico forte di una dotazione aggiornata. In definitiva, lo sforzo profuso dal marchio è stato quello di renderla più in linea con le recenti innovazioni introdotte dalla concorrenza e dalle stesse realtà della casa madre, vale a dire Stellantis.

La nuova Citroen C4 ha una lunghezza di 436 cm, un’altezza di 152 cm e una larghezza di 183 cm. Il passo è pari a 267 cm, per assicurare comfort a bordo dell’abitacolo. Lo spazio è più che sufficiente per due passeggeri posteriori. In realtà, gli interni sarebbero adatti a ospitarne anche un terzo, a patto di non costringerlo a sostenere lunghe trasferte. Se si tratta, però, di brevi tragitti il modello del Double Chevron è assolutamente all’altezza della situazione. Il vano bagagli ha una capienza minima di 380 litri, destinati a diventare 1.250 se vengono abbattuti i sedili posteriori.

Citroen C4 2022: come si presenta la nuova generazione

Il design della nuova Citroen C4 è al 100 per cento rivisitata. L’obiettivo della divisione addetta a concepirne le forme era di segnare un netto distacco rispetto al passato. Per riuscirci le hanno conferito un frontale rivisto con fari a LED dalla forma a “V” e una nuova griglia. Il cofano è nerboruto e, lungo l’intera fiancata del mezzo, vi sono le protezioni sottoscocca. Il fianco conta su cerchi da 18 pollici, mentre la zona posteriore conferma le forme nette e robuste, con fari compatti, a loro volta dalla forma a “V”.

L’abitacolo ha subito un’operazione di rifacimento. In occasione dello sbarco, il brand del gruppo Stellantis ha optato per una riprogettazione, una qualità dei materiali di grado superiore e una tecnologia di livello più elevato. Di conseguenza, trova posto il touchscreen adibito all’infotainment da 10 pollici con Android Auto e Apple CarPlay. La climatizzazione prevede tuttora comandi analogici: ad aver indotto verso tale scelta l’immediatezza e la semplicità di utilizzo. Chi è maggiormente sensibile alle innovazioni, sarà soddisfatto di constatare la presenza di due prese USB e USB C per la ricarica, una contemplata pure per i passeggeri posteriori. L’head-up display è contenuto nel pacchetto di serie già dalla seconda classe di equipaggiamento.

Passiamo dunque all’aspetto tecnico. A tal proposito, la meccanica della nuova Citroen C4 deriva dal gruppo PSA; perciò, vi è l’opportunità di ricorrere a motorizzazioni benzina Puretech (da 100, 130, e 155 cavalli) e diesel BlueHDI (da 110 a 140 cavalli), nonché alla ë-C4, la declinazione full electric. L’impegno della multinazionale diretta da Carlos Tavares nelle forme di mobilità a basse o zero emissioni è evidente e Citroen si accoda al trend generale. Per l’EV si sfrutta un propulsore mosso dall’elettrone capace di generare una potenza di 136 Nm e 260 Nm di coppia motrice massima, alimentato da una batteria da 50 kWh. L’autonomia si aggira sui 350 km nel ciclo Wltp.

In termini di allestimenti, la nuova Citroen C4 ne annovera subito tre: Feel, Pack e Shine. Già la entry-level mostra di avere le credenziali adatte a soddisfare un pubblico esigente. Difatti, è decisamente ricco di risorse quali: fari a LED; Touch Pad da 10 pollici con Mirror Screen; Pack Safety 3; sensori di parcheggio posteriori; radio digitale DAB con 6 altoparlanti. E la Shine? Il kit top di gamma aggiunge il Pack Drive Assist, il Citroen Connect Nav, i vetri posteriori oscurati, i cerchi in lega da 18 pollici, i sensori di parcheggio anteriori e l’head-up display a colori.

Venendo agli ADAS, ovverosia ai sistemi ausiliari di guida, senza alcun esborso supplementare sono previsti il regolatore di velocità, il riconoscimento dei segnali stradali, il rilevatore dell’attenzione del conducente, la frenata d’emergenza e l’impianto di mantenimento della corsia. Il Pack Drive Assist, tratto distintivo del kit Shine, aggiunge la commutazione automatica dei gruppi ottici da abbaglianti ad anabbaglianti, la sorveglianza dell’angolo cieco e il riconoscimento di pedoni e ciclisti.

La Citroen C4 2022 è commercializzata a partire da un listino di 22.900 euro per la versione con propulsore PureTech 130, trasmissione manuale e livello Feel. Il prezzo sale a 26.400 euro per la C4 BlueHDI 130 CV Feel con il cambio automatico. Come di consueto, cresce il costo della elettrica, in tal caso la ë-C4 electric in allestimento Feel è di 35.150 euro.