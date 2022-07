Nuova Fiat Panda: ecco quando sapremo qualcosa di più preciso

Nuova Fiat Panda è sicuramente uno dei modelli che faranno parte nei prossimi anni della gamma della principale casa automobilistica italiana. A proposito di questo modello, sono ancora tante le domande rimaste in sospeso. Infatti sul futuro di Fiat il numero uno del marchio di Stellantis, l’amministratore delegato Olivier Francois, ha preferito non fornire troppi dettagli.

Maggiori informazioni sulla nuova Fiat Panda potrebbero arrivare nel corso del 2023

Ad esempio al momento non si conosce nemmeno la fabbrica in cui la nuova Fiat Panda sarà costruita. Sappiamo però che la vettura non sarà più prodotta in Italia. L’attuale Panda sarà costruita fino al 2026 presso lo stabilimento di Pomigliano ma dopo quell’anno, la fabbrica punterà sulla produzione di altri modelli premium del gruppo automobilistico come Alfa Romeo Tonale che già viene prodotto li.

Molto probabilmente la nuova Fiat Panda sarà prodotta a Kragujevac in Serbia a partire dalla metà del 2024. Infatti è stato confermato ufficialmente in quella fabbrica dove per tanti anni è stata prodotta Fiat 500L da quella data sarà fabbricata una nuova auto elettrica di Fiat.

Tutto fa pensare che si possa trattare proprio della nuova generazione di Panda dato che il B-SUV con cui Fiat tornerà nel segmento B del mercato si sa già che verrà prodotto in Polonia presso lo stabilimento di Tychy. Ad ogni modo si attendono ancora conferme ufficiali da parte della principale casa automobilistica italiana.

A proposito della nuova Fiat Panda sembra molto probabile se non quasi certo che nel corso della prima metà del prossimo anno possano essere svelate importanti informazioni sul nuovo modello. Oltre ad avere la conferma ufficiale che il veicolo sarà prodotto in Serbia potrebbero essere rivelati nuovi dettagli relativi alle caratteristiche tecniche ed estetiche di questa auto che quando arriverà sul mercato è destinata senza ombra di dubbio ad essere una vera protagonista nel suo segmento.

Ricordiamo che al momento sappiamo che la vettura nascerà sulla nuova piattaforma STLA Small. L’auto dunque sarà solo elettrica e rappresenterà il primo modello del nuovo corso di Fiat con il quale la casa automobilistica italiana intende diventare una sorta di Tesla del popolo con auto elettriche al 100 per cento a basso costo. La nuova Fiat Panda dunque dovrebbe dare un primo assaggio di tutto ciò.

Il suo stile ricorderà molto da vicino quello della concept car Fiat Centoventi. Non escludiamo che il prossimo anno possa essere mostrato qualche teaser ufficiale di come sarà la nuova Panda. Quello che è certo è che l’auto che avrà una lunghezza intorno ai 4 metri sarà molto diversa dal modello attuale. Esso inoltre darà origine ad una vera e propria famiglia di auto di cui faranno parte un paio di SUV, uno dei quali potrebbe essere prodotto sempre a Kragujevac in futuro. Vedremo dunque nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello cos’altro emergerà.

