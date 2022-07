Fiat rivela maggiori dettagli della nuova Fiat Fastback in un nuovo teaser

A poco più di un mese dalla rivelazione del nome Fiat Fastback, la principale casa automobilistica italiana attraverso un comunicato ha dichiarato che è giunto il momento di mostrare di più sul design esterno del nuovo SUV del marchio. Fiat ha mostrato una nuova immagine teaser di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

Fiat Fastback: una nuova immagine teaser anticipa la silhouette del nuovo modello

L’immagine racchiude tutta l’imponenza e la muscolatura di Fiat Fastback in un progetto che riesce a coniugare sobrietà e forza con sportività ed eleganza. L’immagine rivela un veicolo dalle dimensioni equilibrate, pieno di maturità, con una silhouette più allungata, oltre a lanterne e fari che invadono le fiancate con un design sorprendente.

Disegnato da Design Center South America, il modello mantiene le origini nel suo DNA e rafforza il carattere italo-brasiliano di Fiat. Fastback sarà così uno dei protagonisti del riposizionamento del brand sul mercato. Con l’avvicinarsi del lancio, verranno svelati altri dettagli del nuovo SUV.

Ricordiamo che la produzione di Fiat Fastback inizierà entro la fine di questo mese in Brasile. Il modello utilizza lo stesso pianale della berlina Fiat Cronos e si collocherà nella gamma della casa italiana subito dopo l’altro SUV di Fiat, Pulse.

Questa vettura poi arriverà in concessionaria entro la fine dell’anno. Nel corso del 2023 è attesa anche la versione Abarth mentre nel 2024 arriverà anche la prima versione elettrificata che sarà una delle prime previste per un modello del gruppo Stellantis in America Latina.

Grazie a questo modello Fiat dovrebbe conquistare nuove quote di mercato rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato auto del Brasile e più in generale di tutta l’America Latina. Questa auto sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Betim in Brasile.

Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ulteriori novità a proposito delle caratteristiche di questo SUV Coupé.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500 Sail by Irmscher: la city car diventa ancora più elegante grazie al tuner tedesco