Fiat 500 Sail by Irmscher: la city car diventa ancora più elegante

Fiat 500 è un’icona, nelle sue due varianti di carrozzeria a due porte e la 500C cabriolet. La vettura italiana si è trasformata in un modello elettrico, nonostante esistano ancora le versioni a combustione con tecnologia ibrida, avendo anche un’ampia possibilità di personalizzazione. Ma un plus di eleganza non guasta mai, ed è quello che ha realizzato il tuner per eccellenza del brand l che adesso si cimenta anche con i nuovi marchi Stellantis.

Ecco la versione di Irmscher della Fiat 500 Sail

Irmscher ha già presentato un’edizione speciale e limitata della 500C, con un allestimento speciale che rafforza la sua qualità, senza prestare maggiore attenzione alla sportività, come è consuetudine nelle sue creazioni. La FIAT 500 Sail di Irmscher si presenta con una vernice carrozzeria unica, un attraente tono blu scuro che si combina perfettamente con altri dettagli come i cerchi in lega a 10 razze “Turbo Star” con un design a turbina, bagnati da una vernice avorio.

È la stessa tonalità che veste anche la tela del tettuccio elettrico e che si ritrova anche nella finitura satinata della griglia del radiatore. I tedeschi hanno ritoccato anche il paraurti, con una grande presa d’aria costellata di inserti cromati, finitura che si ripete nelle applicazioni decorative, sui bordi dei fendinebbia e sulle maniglie delle porte.



All’interno, i ritocchi sono minimi, con un nuovo bracciolo centrale tra i sedili anteriori, che sono rivestiti in una combinazione di panno nero e avorio sui lati con poggiatesta rivestiti in pelle , colori che si ripetono nella struttura della plancia e su stuoie con bordo bianco avorio. Inoltre, ha un badge specifico con l’unità numerata dell’edizione speciale, un plus di esclusività. I finestrini posteriori sono oscurati di serie.

Irmscher offrirà solo 200 unità di questa edizione speciale, per i quali i prezzi non sono ancora stati annunciati. Dove non ci sarà possibilità di scelta è nella meccanica, visto che la 500C è in vendita solo con un motore a benzina MHEV tre cilindri da 1.0 litri con una potenza massima di 70 CV , oltre alla versione elettrica che è disponibile con un motore che eroga 95 e 118 CV, rispettivamente con 185 e 320 chilometri di autonomia.

