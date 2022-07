Alfa Romeo GTV: alcuni designer l’hanno pensata così [RENDER]

L’Alfa Romeo si sta facendo sempre più largo nel mondo delle vendite e delle idee. La Caa automobilistica del Biscione sarebbe sul punto di riproporre l’Alfa Romeo GTV, una macchina storica in grado di solleticare le fantasie soprattutto agli storici dell’azienda meneghina. Ovviamente, la futura produzione non si limiterà al semplice effetto nostalgia, ma cercherà di essere in linea con le moderne esigenze del potenziale bacino di acquirenti. Ed è già sul punto di lanciare il guanto di sfida alle dirette concorrenti. Ma cosa sappiamo nello specifico della vettura e da quali basi vedrà la luce? Andiamolo a scoprire.

Il marchio di Jean-Philippe Imparato, sul punto di introdurre il nuovo crossover Giulia nel 2025, avrebbe preparato un’offensiva commerciale decisa nel segmento delle berline, attraverso la futura Alfa Romeo GTV. L’esemplare potrebbe addirittura presentarsi sotto forma di coupé, che in tanti hanno provato a immaginare affine, in termini di design, all’Audi A5 Sportback. La conversione della Giulia in crossover induce a pensare che proprio la GTV diverrà la berlina sportiva della compagnia.

Alfa Romeo GTV: come la immaginano dei designer

Stando alle indiscrezioni circolate in merito, la nuova Alfa Romeo GTV applicherebbe la medesima politica adottata dalla società madre Stellantis, prendendo in considerazione la mobilità a basse o zero emissioni. Una possibile proposta consisterebbe nella declinazione plug-in, una proposta che equivarrebbe al mantenimento di un propulsore endotermico. Tuttavia, la macchina desidera dare filo da torcere a una grossa realtà dell’elettrico. Di conseguenza, pensare alla GTV in versione 100% green non è una teoria così campata per aria, anzi. Qualora ciò avvenisse si cercherebbe di togliere preziose quote mercato alla Tesla Model 3, mediante la nuova piattaforma del conglomerato diretto da Carlos Tavares.

Com’è risaputo, Stellantis punta a sfruttare le economie di scala e ciò sarebbe possibile in caso di adozione del pianale STLA, il quale sarà adottato per ogni Costruttore della multinazionale. Il sistema, suddiviso in quattro dimensioni, farà riferimento a un sistema avanzato di guida, l’intelligenza artificiale e la connettività 5G. L’effetto déjà-vu è naturale, in quanto lo abbiamo già assistito sulla Chrysler. Pertanto, l’azienda di origini meneghine si prepara all’ingresso nel territorio delle berline elettriche, con tutti i crismi del caso.