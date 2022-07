Alfa Romeo ha scelto Luis Figo come ambasciatore di Stelvio

Alfa Romeo ha scelto Luis Figo, stella del calcio e imprenditore di successo, come ambasciatore della sua vettura più versatile ed elegante, Alfa Romeo Stelvio. Un’auto originale, distintiva e poliedrica merita un ambasciatore che abbia fatto tendenza per il suo spirito agonistico e il suo gioco elegante durante la sua carriera sportiva e che rimanga impegnato nel calcio attraverso la promozione di nuovi talenti Questa è la riflessione che ha portato Alfa Romeo ad associarsi il suo SUV Stelvio di fascia alta con l’indimenticabile stella del calcio Luis Figo.

Il talento di Luis Figo rimane un punto di riferimento nel mondo del calcio più di un decennio dopo il suo ritiro dallo sport professionistico. Nella sua carriera ha indossato alcune delle maglie più importanti del calcio europeo: i tifosi lo hanno visto difendere i colori di Sporting Lisbona, FC Barcelona, ​​Real Madrid e Inter durante la sua carriera. Inoltre ha vinto i più importanti trofei individuali, come il Pallone d’Oro (2000) e il FIFA World Player (2001) e ha vinto competizioni come la UEFA Champions League, la Coppa Intercontinentale o la Supercoppa Europea.

Attualmente, Luis Figo continua a essere legato al calcio come imprenditore attraverso Dream Football, una piattaforma digitale che ricerca e promuove nuovi talenti in questo sport, promuovendo le pari opportunità, oltre ad essere un consulente UEFA.

Il fuoriclasse portoghese diventerà il miglior ambasciatore dell’Alfa Romeo Stelvio, un’auto che propone un inconfondibile design italiano e che porta nell’universo dei SUV lo stile e il carattere sportivo che definitivamente un’Alfa Romeo, garantendo eleganza, sensualità e dinamismo in un segmento in cui abbondano modelli dall’estetica sobria e spartana.

All’interno regna la pura eleganza italiana, con finiture di alta qualità e il massimo livello di comfort e sicurezza. Una cura per i dettagli che si percepisce in elementi come il volante multifunzione in pelle riscaldato con paddle in alluminio o i sedili sportivi in ​​pelle in diverse colorazioni.

Nella parte meccanica, le esclusive sospensioni Alfa Link, la perfetta distribuzione dei pesi 50/50 tra asse anteriore e posteriore e il cambio automatico ZF a 8 rapporti garantiscono comfort, fluidità, efficienza e comportamento su strada ai massimi livelli. Sotto il cofano, l’Alfa Romeo Stelvio ha un’ampia gamma di motori ad alte prestazioni, tra cui il 2.9 V6 biturbo in versione Quadrifoglio, con 510 CV degni di una supercar.

“Ho sempre amato l’eleganza e lo stile dei designer italiani e l’Alfa Romeo Stelvio è ricca di dettagli, dentro e fuori, che mi ricordano la moda milanese. Inoltre è un’auto ad alte prestazioni, che offre un grande piacere di guida insieme a una tecnologia avanzata, che garantisce la massima sicurezza. Per me è l’auto ideale, sia per l’estetica che per lo spirito sportivo e la versatilità”, afferma Luis Figo, imprenditore e nuovo ambassador del SUV del Biscione.

