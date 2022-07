Alfa Romeo Stelvio restyling 2023: ecco quali saranno le novità

Alfa Romeo Stelvio restyling sarà una delle prossime grandi novità per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Il nuovo SUV di segmento D del Biscione dovrebbe debuttare insieme alla rinnovata berlina Giulia tra la fine di questo anno e gli inizi del prossimo. Nelle scorse ore un nuovo avvistamento del prototipo del SUV è avvenuto in autostrada. Questo è il segnale che si lavora ancora allo sviluppo del modello che comunque ormai dovrebbe essere arrivato alle battute finali.

Ecco quali saranno le maggiori novità relative ad Alfa Romeo Stelvio Restyling 2023

Esteticamente parlando le novità relative ad Alfa Romeo Stelvio restyling 2023 mireranno a rendere il modello più simile al recente SUV Alfa Romeo Tonale, ultima novità sbarcata nella gamma della casa automobilistica del Biscione. In particolare, come si evince anche dalle foto spia, il nuovo modello disporrà di nuovi fari full led anteriori, i quali saranno chiaramente ispirati a quelli sfoggiati da Alfa Romeo Tonale.

All’interno la novità più importante sarà rappresentata indubbiamente dalla presenza di una nuova strumentazione, interamente digitale e personalizzabile. Il sistema di infotaiment sarà aggiornato con le ultime novità. Per quanto riguarda invece la gamma dei motori ci sono maggiori incertezze anche se qualcuno ipotizza l’introduzione della prima versione elettrificata del SUV. Si tratterebbe di un 2.0 Mild Hybrid.

Si spera nel giro di qualche settimana di avere notizie più certe a proposito dell’arrivo di Alfa Romeo Stelvio restyling 2023. Ricordiamo che questo aggiornamento servirà a garantire al SUV di rimanere ancora per qualche anno sul mercato in attesa di ricevere la nuova generazione. A proposito della futura Stelvio, si dice che l’anno giusto per il suo debutto possa essere il 2026.

La vettura sorgerà su piattaforma STLA Large e sarà solo ed esclusivamente elettrica. I cambiamenti rispetto al modello attuale saranno ovviamente più sostanziosi trattandosi di una nuova generazione. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo modello che sicuramente anche in futuro continuerà ad avere un ruolo centrale nella gamma della casa automobilistica milanese che il gruppo Stellantis ha intenzione di trasformare in un brand premium globale nel giro di qualche anno.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo GTV: la risposta del Biscione a Tesla Model 3?