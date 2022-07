Jeep: importante novità in Brasile

Dopo aver annunciato Cris Marques come primo Chief Freedom Officer del marchio, Jeep annuncia un’altra forte personalità per vivere le avventure più autentiche a bordo delle auto più desiderate del paese. Per questo, il marchio ha invitato il presentatore, atleta e creatore Fernando Fernandes a essere il suo nuovo ambasciatore e vivere il vero spirito Jeep.

Jeep in Brasile ha annunciato il suo nuovo ambasciatore: ecco di chi si tratta

L’annuncio della novità è stato anche in modo del tutto particolare, il marchio ha sfidato Fernando alla “prova della partnership”, lui che non fugge da nessuna avversità si è trovato faccia a faccia. Il premio della sfida era niente di più, niente di meno che: essere un ambasciatore del marchio.

Fernando è stato il presentatore dell’ultima stagione di No Limits, programma di cui Jeep è stato uno degli sponsor ed è stato presente in diverse gare. Lì, Fernandes poteva vedere da vicino tutto ciò che una Jeep può fare. Inoltre, l’atleta e il marchio hanno un’altra caratteristica in comune: la passione per le avventure.

“La mia passione per la natura e per vivere le avventure si sposa perfettamente con il vero spirito di Jeep. Non potrei essere più felice di poter rappresentare un marchio così importante. La nostra partnership è iniziata con il programma No Limite e oggi abbiamo l’opportunità di essere l’ambasciatore e mostrare tutte le possibilità che questa partnership porterà alle persone che come me amano avventurarsi, divertirsi ed esplorare, mi rende molto felice”

Un avventuriero portatore di carte, Fernando avrà inizialmente due compagni molto speciali nelle sue nuove sfide: la Compass e la Commander, i veicoli nazionali tecnologicamente più avanzati, leader nelle loro categorie e che riuniscono diversi attributi che garantiscono comfort, raffinatezza e prestazioni.

Con loro, il presentatore avrà la missione di esplorare e incoraggiare le persone a vivere momenti nella natura. Oltre, ovviamente, a presentare le caratteristiche del modello e la quotidianità con il veicolo, condividendo le proprie impressioni attraverso contenuti che combinano stile di vita, tanto atteggiamento, viaggi e avventure.

Ideata con l’agenzia Fbiz, la partnership mira a mettere in luce i contenuti basati sui pilastri del marchio Libertà, Avventura, Autenticità e Passione. Tutto questo sui social sia dell’influencer che di Jeep.

