Jeep Commander avrà motore 2.0 turbo con oltre 240 CV

Entro due anni il gruppo Stellantis lancerà sette auto ibride in Brasile, ma la Jeep Commander non sarà una di queste. Questo perché il SUV a sette posti della casa americana abbandonerà il motore 1.3 litri da 185 CV, questo in quanto il propulsore non si è comportato in maniera soddisfacente. Al suo posto arriverà il motore 2.0 turbo flex usato già in Brasile dal nuovo pickup Ram di medie dimensioni, con circa 240 CV.

Jeep Commander: nella sua gamma ci sarà spazio per un motore turbo benzina da oltre 240 cavalli

Per i clienti brasiliani di Jeep Commander che non vogliono rinunciare al diesel, la buona notizia è che cambierà anche il turbodiesel 2.0, così come tutte le vetture dei due marchi che utilizzano ancora l’attuale motore diesel di Fiat e Jeep. Questo motore lascerà il posto al 2.2 Multijet II, principalmente per soddisfare le normative ambientali sempre più severe.

Si vocifera inoltre che entrambi i motori 2.0 benzina e 2.2 diesel possano arrivare sul mercato con diversi livelli di potenza e coppia, come nell’uso di questi propulsori da parte di marchi come Alfa Romeo e persino Maserati nel mercato europeo. Vedremo dunque a proposito di Jeep Commander e della sua gamma di motori quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi dal Brasile.

Ricordiamo che Jeep Commander arrivato nei mesi scorsi in Brasile si sta ben comportando in quel mercato dove ha già ottenuto la leadership nelle vendite per il segmento dei SUV a 7 posti che è in forte crescita in quel paese.

