Fiat Pulse e Jeep Commander: ci sono problemi

Fiat Pulse e Jeep Commander sono due tra le ultime novità del gruppo Stellantis in Brasile. A proposito di questi modelli che sono stati ben accolti sul mercato dai consumatori di questo paese occorre segnalare che vi sono dei problemi. Infatti si stanno registrando grandi ritardi nelle consegne delle unità vendute ai rispettivi clienti.

Ci sarebbe un folto gruppo di clienti in questa situazione. Il rappresentante commerciale Dario Neves, di São Bernardo do Campo (SP), proprietario di un Fiat Pulse Impetus 2022, ha dovuto aspettare sei mesi per il SUV.

Ritardi nelle consegne di Fiat Pulse e Jeep Commander in Brasile, protestano i clienti

Quando ho prenotato, il venditore ha promesso di consegnare l’auto entro 15 giorni, dicendo che aveva contatti all’interno della casa automobilistica”, ha dichiarato.

Secondo il Codice del Consumo in vigore in Brasile, chi non riceve il veicolo entro il termine, se ha dimostrato un danno morale e materiale, può avviare un procedimento giudiziario e il giudice può stabilire un termine per la consegna e, in caso di inosservanza, una multa giornaliera a carico dell’allestitore e/o della concessionaria.

Stellantis, che possiede i marchi Fiat e Jeep, attribuisce i ritardi alla crisi dell’approvvigionamento dei componenti.

Il problema dei ritardi nelle consegne di Fiat Pulse e Jeep Commander è sicuramente legato alla carenza di microchip che ha colpito anche l’America Latina costringendo vari stabilimenti a fermare la produzione.

Il gruppo Stellantis ha dovuto far fronte a questi problemi sia nel suo stabilimento di Betim dove viene prodotto Fiat Pulse che in quello di Goiana dove invece viene realizzato Jeep Commander. Si spera naturalmente che cose possano migliorare già a partire dalle prossime settimane.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: veicolo commerciale leggero più venduto nella prima parte di luglio