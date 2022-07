Jeep Grand Cherokee 4xe ottiene un nuovo riconoscimento

I lettori della rinomata rivista tedesca specializzata 4×4 OFF ROAD, hanno scelto i loro veicoli fuoristrada, pickup e SUV preferiti per l’anno modello 2022. C’erano 167 modelli rappresentati in 11 diverse categorie ai premi OFF ROAD. Tre modelli del marchio Jeep hanno ottenuto i primi posti nelle rispettive categorie. Con l’8,7%, i lettori di OFF ROAD partecipanti hanno votato la Jeep Grand Cherokee 4xe plug-in hybrid (PHEV) 2022 prima nella categoria altamente competitiva “Large SUV”.

Jeep Grand Cherokee 4xe con l’8,7%, votata dai lettori della rivista Off Road come miglior Large SUV

Ai premi OFF ROAD 2021, Jeep Grand Cherokee 4xe ha conquistato il secondo posto tra i “nuovi arrivati” un anno prima del suo lancio sul mercato. L’iconica Jeep Wrangler Unlimited 4xe del 2022 , ha conquistato il secondo posto nella categoria “Off-Road Vehicle” con il 18,2 per cento dei voti. Jeep Wrangler ha perso contro la Mercedes-Benz Classe G, che ha ottenuto il 21,7 per cento dei voti.

Tra i “Pickup”, la Jeep Gladiator è arrivata terza assoluta con il 16,9 per cento dei voti, appena l’1 per cento dietro la seconda classificata, la Toyota Hilux. Il Ford Ranger ha vinto la categoria con il 21,7 per cento.

“Siamo lieti di ricevere questi premi per molti modelli nel nostro portafoglio e ringraziamo i lettori di OFF ROAD per aver votato per questi iconici veicoli 4×4”, ha affermato Christian Meunier, CEO del marchio Jeep. “Dalla Jeep Grand Cherokee 4xe capace, sofisticata e ora elettrificata, alla Jeep Wrangler 4xe, che ora è il PHEV numero uno in America, alla Jeep Gladiator versatile e orientata allo stile di vita, questi tre veicoli incarnano gli attributi e la leggenda” Go Anywhere Do Anything” spirito del marchio Jeep.

Dal 1982, i lettori della rinomata rivista di settore 4×4 “OFF ROAD” votano annualmente per i premi OFF ROAD. Quest’anno hanno votato 42.821 lettori.

