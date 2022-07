Abarth 500 elettrica: il prototipo avvistato nuovamente

Abarth 500 elettrica sarà una delle più importanti novità per il 2023 per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Si tratterà infatti della prima auto completamente elettrica della casa automobilistica dello scorpione e ovviamente la curiosità di sapere come sarà è tanta. Nelle scorse ore, a proposito di questo modello, si registra un nuovo avvistamento da parte di Gabetz Spy Unit come si evince dalle foto spia pubblicate sui social da Walter Vayr.

Nuove foto spia di Abarth 500 elettrica prima auto a zero emissioni della casa dello Scorpione

Queste foto spia mostrano che lo sviluppo di Abarth 500 elettrica è ormai in fase avanzata. Secondo indiscrezioni l’auto sarà in grado di raggiungere un’accelerazione da 0-100 km orari in circa 7,0 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Questi saranno miglioramenti sostanziali rispetto alla 500e di serie che accelera da 0 a 100 in 9,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 150 km orari.

La vettura avrà le tipiche caratteristiche di una Abarth e la casa italiana sta pure studiando qualcosa per garantire che il rombo del motore sia degno della storia del marchio dello scorpione.

In un’intervista, il boss di Abarth, Olivier François, ha confermato che sono in corso i test finali per lo sviluppo di questa auto. Ha anche aggiunto che la community Abarth sta giocando un ruolo cruciale nello sviluppo dell’auto e che “i social media sono l’ideale per questo”. A giudicare dall’attuale fase di sviluppo, ci aspettiamo di vedere la versione di produzione finale dell’Abarth 500e verso la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto destinata a far parlare a lungo dei nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori essendo la prima auto a zero emissioni della casa automobilistica dello scorpione.

Ti potrebbe interessare: Italian F4 Championship: a Vallelunga correranno 37 monoposto con motore Abarth