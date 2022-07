Nuova Citroen C3 Aircross: ancora un’ipotesi sul suo aspetto

Citroen C3 Aircross è uno dei SUV compatti offerti sul mercato attualmente dal gruppo Stellantis. Il modello della casa automobilistica francese è stato originariamente introdotto nel 2017 e ha ricevuto un importante restyling nel 2021, ma l’azienda francese sta già lavorando alla seconda generazione, che debutterà nel 2024. A proposito di questo modello, segnaliamo che nelle scorse ore è apparso sul web un nuovo render dopo quello che vi avevamo mostrato nei giorni scorsi.

Ecco una nuova ipotesi stilistica su quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Citroen C3 Aircross

Come illustrato dai rendering, il nuovo Citroen C3 Aircross potrebbe ricevere una dose più pesante di rivestimento in plastica nella parte anteriore, assomigliando maggiormente ad un SUV. Anche le piastre paramotore in stile alluminio e gli accenti di colore sui dossi dell’aria e sulle cornici dei fendinebbia aiuteranno in questa direzione. I fari a LED potrebbero essere una miscela di quelli della C5 Aircross recentemente rinnovata che si fondono con la griglia illuminata e il doppio emblema chevron, e i più aggressivi fari sdoppiati della C4 / e-C4.

Il profilo sarà più muscoloso di prima con parafanghi simili a quelli che abbiamo visto sulla più piccola C3. La nuova Citroen C3 Aircross, dovrebbe mantenere il design del tetto galleggiante grazie ai montanti verniciati di nero che si fondono visivamente con le ampie superfici in vetro. Altre caratteristiche potrebbero includere mancorrenti sul tetto, nuovo design bicolore per i cerchi in lega e un rivestimento protettivo in plastica più spesso sulla parte inferiore delle porte.

All’interno dell’abitacolo ci aspettiamo che il C3 Aircross segua lo stesso percorso della berlina crossover C4, dal crossover fastback C4 X, dal SUV C5 Aircross rinnovato e dall’ammiraglia C5 X. E con questo intendiamo l’adozione di un layout più angolare per il touchscreen di infotainment sulla console centrale in combinazione con il nuovo quadro strumenti digitale Citroen, ma piuttosto piccolo, e un display head-up opzionale.

Infine, i sedili seguiranno sicuramente le linee del programma Citroen Advanced Comfort, con schiuma spessa che li rende ultra confortevoli per i viaggi più lunghi. Inoltre la nuova generazione passerà alla più moderna piattaforma CMP / eCMP che è già alla base di Peugeot 2008, Opel Mokka e DS 3 Crossback , nonché delle più grandi Citroen C4 e C4 X.

Le nuove basi permetteranno alla C3 Aircross di crescere di dimensioni, portandola dai 4.150 mm (163,4 pollici) dell’attuale generazione a 4.300 mm. Il nuovo C3 Aircross dovrebbe eliminare il diesel BlueHDi da 1,5 litri dalla gamma, ma questo non è l’unico cambiamento in termini di motori a combustione. Stellantis sta lavorando a una nuova variante del benzina PureTech da 1,2 litri con l’aggiunta di un sistema mild-hybrid, che si traduce in minori consumi di carburante e ridotte emissioni di CO2. Sicura la presenza di altri motori ibridi e di almeno un veicolo elettrico al 100 per cento.

