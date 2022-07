Il nuovo DS 7 protagonista ieri all’Eliseo

Il nuovo DS 7 Crossback è stato al centro delle attenzioni in Francia ieri 14 luglio 2022. Il modello rinnovato di DS Automobiles ha avuto l’onore di scendere gli Champs-Elysées in occasione della parata della Giornata nazionale francese. Si tratta infatti della versione restyling del SUV francese che attendeva nel cortile dell’Eliseo il neoeletto Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.

Nuovo DS 7: protagonista il 14 luglio della parata presidenziale all’Eliseo con il Presidente francese Macron

Il viaggio è stato breve poiché si il veicolo si è fermato nei pressi di Place de l’Étoile, dove il Presidente è salito su un veicolo militare con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, per una discesa completa degli Champs-Élysées, e la rassegna delle truppe. Si tratta infatti di un’esclusiva perché il restyling DS 7 è stato presentato solo a fine giugno e per il momento non è ancora in concessionaria.

Per quanto riguarda il nuovo DS 7 fornito dal marchio Stellantis per le festività del 14 luglio, notiamo che è molto speciale e che è stato preparato in modo molto specifico per la sua funzione. Esaminando le immagini, notiamo infatti la bandiera francese all’estremità del cofano così come le lettere “RF” che stanno per “Repubblica francese” sulle aste fissate alle porte d’ingresso.

Ricordiamo che la gamma di motori della DS 7 aggiornata comprende propulsori a benzina, diesel e ibridi plug-in. A seconda del mercato, l’opzione di base sarà un’unità diesel da 130 cavalli (96 kilowatt) o un motore a benzina da 130 CV (96 kW). Sul fronte PHEV sono disponibili tre modelli, tutti e tre dotati di un nuovo pacco batteria da 14,2 kWh.

La variante base è a trazione anteriore e dispone di 225 CV (165 kW), seguita da due modelli a trazione integrale con 300 CV (221 kW) e 360 ​​CV (265 kW). Quest’ultimo è sviluppato dal team DS Performance e viene fornito con ruote da 21 pollici, freni anteriori da 380 mm e sospensioni riaccordate. Lo sprint da fermo a (0-100 chilometri orari) richiede solo 5,6 secondi. Ricordiamo che in Italia gli ordini si sono già aperti e i prezzi partono da 44.700 euro.

