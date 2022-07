Ferrari Challenge: McCarthy e Petramalo vincono a Indianapolis

Dopo un incredibile sabato di sole e caldo, domenica l’attenzione si è spostata sui piloti della serie Ferrari Challenge quando il clima umido e fresco ha posto le basi per una fantastica conclusione del quinto round della stagione 2022 a Indianapolis.

Le condizioni meteorologiche hanno infatti creato una giornata schiacciante che ha costretto i piloti a dare il meglio di sé in quanto un diluvio con un cattivo cronometraggio ha addirittura costretto all’annullamento delle qualifiche per la categoria Coppa Shell mentre la sessione del Trofeo Pirelli è stata interrotta da incidenti che hanno anticipato la fine. I piloti, tuttavia, non si sono preoccupati perché hanno dato un’eccellente dimostrazione di guida audace e coraggiosa sulle loro Ferrari 488 Challenge Evo.

Ferrari Challenge: il quinto round della stagione 2022 è stato vinto da McCarthy e Petramalo

Jason McCarthy di Wide World Ferrari ha vinto in una corsa scatenata del Trofeo Pirelli che ha visto un’interruzione con bandiera rossa a metà dei 30 minuti di gara. Dopo essere partiti dietro a Martin Burrowes di Ferrari of Quebec, McCarthy e Burrowes si sono impegnati in un divertente avanti e indietro poiché McCarthy era chiaramente più veloce, anche se Burrowes aveva molti trucchi per rendere le cose più difficili nel primo giro.

Tuttavia, un incidente avrebbe presto neutralizzato il campo poiché era necessaria la safety car. Alla ripartenza, i due hanno combattuto di nuovo per il comando, ma è stata immediatamente necessaria una seconda safety-car in quanto un grave incidente ha riportato la gara a un ritmo più lento.

Alla fine, il controllo di gara ha deciso di segnalare la sessione con bandiera rossa per facilitare una lunga riparazione. Dopo che questi sono stati colpiti, la gara è ripresa e subito McCarthy ha continuato il suo attacco a Burrowes, riuscendo a tenere testa alla sua minaccia a poco più di 10 minuti dalla fine.

Mentre McCarthy si accingeva a ritagliarsi un vantaggio, Burrowes è scivolato di posizioni, ma ha resistito con successo a un duello tra Joe Rubbo di Ferrari of Long Island e Matt Kurzejewski di Ferrari of Westlake che stavano lottando accanitamente per il podio finale. Alla bandiera a scacchi, McCarthy aveva cinque secondi di vantaggio su Burrowes, che era di un altro secondo su Rubbo.

Nella categoria AM, Aaron Weiss di Ferrari of Central New Jersey ha continuato a dimostrarsi il maestro delle condizioni mutevoli e bagnate, conquistando un’altra vittoria stagionale. Ha portato a casa Todd Coleman di Ferrari of Denver di poco più di un secondo. Coleman ha davvero iniziato a trascinare Weiss verso la fine della gara, ma alla fine non è stato abbastanza. Custodio Toledo di The Collection ha completato il podio alcuni secondi più indietro al terzo posto.

Michael Petramalo di Ferrari of Seattle ha ulteriormente allungato il suo vantaggio in Coppa Shell in campionato con un’altra vittoria domenica. Ha superato Chuck Whittall di Ferrari of Central Florida e Brian Kaminskey di Ferrari of Long Island che hanno concluso rispettivamente al secondo e terzo posto.

Dopo che le qualifiche sono state annullate a causa della forte pioggia, i piloti erano ben consapevoli che la pioggia avrebbe quasi sicuramente influenzato la loro gara poche ore dopo e, infatti, la gara è stata dichiarata bagnata e tutti i piloti hanno utilizzato gli pneumatici Pirelli adatti al bagnato.

Dopo un inizio pulito, Petramalo ha iniziato a costruire un vantaggio, ma Kaminskey era ben motivato in quanto finire dietro avrebbe significato recuperare più terreno nei prossimi round. Detto questo, è stato Whittall con un cambio di ritmo molto forte, che alla fine lo ha eliminato e si è messo a cercare Petramalo.

Ma non doveva essere e Petramalo ha messo ulteriormente le distanze tra lui e Kaminskey in campionato. Nella categoria Coppa Shell AM, Rey Acosta di The Collection ha conquistato una meritatissima vittoria, davanti a casa Frank Szczesniak di Ferrari of Tampa Bay di meno di un secondo e Tony Davis di Continental Autosports a pochi decimi.

In alcuni giri finali drammatici, Szczesniak ha provato di tutto per andare avanti, ma Acosta ha gestito perfettamente il suo distacco e il posizionamento della vettura per guadagnarsi la vittoria.