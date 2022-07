Ferrari: palette di colori e rivestimenti venduti a una cifra folle

L’appeal di Ferrari è andato ben oltre l’industria automobilistica. Oggi chiamare in causa il Cavallino Rampante trasmette sensazioni uniche a chi non è appassionato di motori. Il suo successo planetario è da attribuire agli spettacolari modelli che ne hanno impreziosito la gamma lungo i decenni. Ma non solo. Difatti, anche le infinite partecipazioni e vittorie nelle principali competizioni del motorsport disputate in ogni parte del mondo hanno contribuito alla leggenda.

Ferrari: per un pezzo di storia c’è chi è disposto a fare follie

Oggi parlare di Ferrari implica un discorso di più ampio respiro, senza limitarsi alle vetture. Dunque, cerchiamo di mettere un attimo da parte le supercar della Rossa di Maranello, e prendiamo qualcosa in teoria meno significativo ma comunque ricercato dai fan dell’azienda. Nello specifico, analizziamo un dato curioso riguardante i campioni che utilizzano le concessionarie per mostrare le opzioni disponibili alla loro clientela. Ebbene, si è messa in vendita una ricca collezione di campioni di vernice e rivestimenti di esemplari Ferrari che coprono diversi decenni, andando dagli anni Sessanta agli anni Novanta.

Troviamo esempi di tinte carrozzeria, varie moquette, tessuti e pellami con questi ultimi che mostrano le differenti colorazioni previste per un dato modello con tanto di nome della tonalità. I pellami presentano molteplici tinte, e non manca nemmeno un piccolo libretto dei colori con scritto Carrozzeria Scaglietti. Altrettanto degno di nota il portachiavi Ferrari realizzato dall’impianto artistico A.E. Lorioli Milano, e una placca in ottone riportante la dicitura “Chinetti International Motors, Greenwich, Connecticut”, che potrebbe costituire il rivenditore da cui proviene tutto quanto.

Per chi non ne fosse informato, Luigi Chinetti ha ricoperto una posizione centrale nel piano di espansione internazionale della società. Difatti, fu il primo agente del Drake negli Stati Uniti, che aprì la prima concessionaria della compagnia oltreoceano.

Il vasto assortimento immesso in commercio vale una autentica fortuna. La ricca collezione di cimeli è stata venduta lo scorso 9 luglio presso Bring A Trailer, uno dei maggiori punti di riferimento nel settore delle auto “vintage”, ad un prezzo di 16.900 dollari. Già, avete letto bene: con lo stesso importo si potrebbe comprare una superutilitaria…