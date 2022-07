Nuova Fiat Multipla: c’è chi la immagina così [Render]

La nuova Fiat Multipla è uno di quei modelli di cui puntualmente si torna a parlare quando si immagina il futuro della principale casa automobilistica italiana. Si tratta del resto di un’auto che ha spesso diviso gli appassionati tra coloro che l’hanno apprezzata e chi invece non si è mai detto particolarmente convinto del design che Fiat ha dato a questa auto uscita ormai di produzione da molti anni.

C’è chi immagina così l’aspetto di una nuova Fiat Multipla

A proposito di una nuova Fiat Multipla, segnaliamo che nelle ultime ore la vettura è tornata nuovamente alla ribalta a causa di un nuovo render apparso sul web realizzato dall’artista digitale Pol Santos. Questo ha voluto provare ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo ipotetico veicolo nel caso in cui la casa italiana decida in futuro di riportarlo in vita con una nuova generazione.

E’ chiaro che se mai dovesse tornare una nuova Fiat Multipla questa sarebbe solo ed esclusivamente elettrica dato che come anticipato dal numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois, nei prossimi anni la gamma del marchio di Torino sarà composta solo ed esclusivamente da auto elettriche al 100 per cento con Fiat che aspira a diventare una sorta di Tesla del popolo proponendo veicoli a zero emissioni low cost e quindi alla portata di tutte le tasche.

Molto probabilmente questa vettura utilizzerebbe la piattaforma STLA Small e avrebbe quindi una batteria con capacità tra i 60 e gli 80 kWh e un’autonomia sino a 500-520 km reali nel ciclo WLTP.

Al momento non c’è alcun indizio che ci faccia pensare che Fiat stia progettando di far tornare questa auto. Infatti si parla dell’utilizzo di alcuni nomi del passato per futuri modelli ma a quanto pare si tratterà di altri tipi di auto che poco avranno a che vedere con la mitica Multipla.

I Designer di Fiat sembrano più orientati a farsi ispirare dalla concept Fiat Centoventi, mostrato al Salone dell’auto di Ginevra del 2019, per le future auto della principale casa automobilistica italiana. Vedremo dunque se in proposito ci sarà qualche novità nei prossimi mesi.

