Fiat Fastback: nuova ipotesi sul design del futuro SUV Coupé

Il programma di lancio del prossimo SUV compatto di Stellantis è già stato stabilito. Fiat Fastback, il nuovo crossover del marchio italiano, dovrebbe arrivare ad ottobre e sarà venduto solo con motori turbo e cambio automatico. Nonostante il design sportivo il veicolo avrà prezzi per competere sia con la Volkswagen Nivus che con la T-Cross.

Ecco l’ultimo render che ipotizza lo stile di Fiat Fastback

Fiat Fastback sarà posizionato sopra il Pulse nella gamma di Fiat e, se fosse lanciato oggi, in Brasile avrebbe prezzi di partenza compresi tra R $ 130.000 e R $ 135.000. Il nuovo SUV-coupé sarà venduto solo con motori turbo e cambio automatico ereditati dai set meccanici di altri SUV del Gruppo Stellantis.

Fiat Fastback ha avuto la conferma del nome di battesimo a giugno e sarà prodotta a Betim (MG). Dal Brasile fonti collegate al marchio confermano che la produzione inizierà questo mese di luglio, come riportato dal sito web Autos Segredos.

Secondo le stesse fonti, oltre ad avere un buon volume di stock, la produzione partirà con quasi tre mesi di anticipo per seguire una logistica preventiva da parte di Stellantis in merito al ricevimento di componenti che presentano una fornitura irregolare, come semiconduttori e cablaggi elettrici.

A proposito di questo modello oggi vi mostriamo l’ennesimo render dell’artista digitale Kleber Silva, che prova ad ipotizzare le linee di questo SUV che per sommi capi ormai conosciamo un po’ tutti dato che più volte il prototipo camuffato di questo modello di Fiat è stato avvistato in strada in fase di test.

Si tratterà di un modello che userà la piattaforma di Fiat Cronos sarà un po’ più lungo di Fiat Pulse e sarà dotato di un design tipico di un SUV coupé con la linea del tetto che si abbassa bruscamente nella parte posteriore.

Ti potrebbe interessare: Fiat Cronos 2023: inizia ad essere distribuita alle concessionarie