Fiat punta ancora sulla Uno?

Aumentano le voci relative al ritorno del nome Fiat Uno nella gamma della principale casa automobilistica italiana. È stato Olivier François, CEO di Fiat e CMO di Stellantis, a dire: “Non avevamo una piattaforma, ma ora ce l’abbiamo. In una piccola macchina dobbiamo dividere il costo di sviluppo tra tre o quattro marchi. Con Stellantis questo è molto facile. Pertanto ci sarà una segmento B”.

Sembra sempre più vicino il ritorno di Fiat Uno nella gamma della casa italiana

Questa categoria è sempre stata rappresentata nel marchio con la Uno e la Punto, che sono state dismesse, ma nella nuova partnership con i marchi globali, Fiat intende riconquistare la leadership con una strategia aggressiva per i modelli più accessibili, che saranno associati a nomi chiave e con grande forza, che sono appunto Uno e Punto.

Secondo quanto riportato, si ritiene che la nuova Fiat Uno non sarà più un’auto piccola, senza bagagliaio e con tre porte, ma piuttosto sarà un SUV compatto che potrebbe condividere un pianale con Peugeot 2008 e la DS3 Crossback, e avrebbe elementi del prossimo mini SUV elettrico di Jeep.

Si tratterebbe anche di un caso simile alla Fiat Pulse, modello piccolo che è entrato nel mercato latino americano con l’estetica da SUV, e con la piattaforma già usata da Fiat Argo. Per quanto riguarda i prezzi, Fiat punta a competere con il segmento più piccolo ed economico, come sta facendo con la Pulse, quella che guadagna più mercato e ha più opzioni per crescere con i valori sempre più cari delle auto. L’auto sarà prodotta a Tychy in Polonia dal prossimo anno.

Ricordiamo che la Uno è un’auto prodotta dalla Fiat, disegnata da Giorgetto Giugiaro e Italdesign negli anni ’80. È nata come un’auto a due corpi prodotta nell’arco di tre generazioni. La prima è stata introdotta in Italia nel 1983 in sostituzione della 127 e vi è stata prodotta fino al 1990 , con linee dritte a freccia. Questa generazione è stata presentata un anno dopo in Brasile, dove ha fatto lo stesso con la 147 ed è rimasta in produzione fino al 2013, ricevendo modifiche, sia estetiche che meccaniche.

Parte della sua produzione in Sud America è avvenuta anche in Argentina, dove è stata prodotta tra il 1989 e il 2005. In America Latina l’addio a questo modello è avvenuto a fine 2021 con una edizione speciale. Questo addio però presto potrebbe trasformarsi in un arrivederci. L’auto tra l’altro tornerebbe con buona probabilità anche in America latina dato che Fiat ha detto che le sue future auto saranno vetture globali.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Panda: ecco quali sono le certezze fino ad ora