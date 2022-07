Peugeot e-Rifter a 249 euro al mese con gli incentivi statali

Grazie ai Peugeot Summer Days e al finanziamento I-Move Avantage Elettrici, è possibile acquistare in proporzione il Peugeot e-Rifter in versione Active Standard al prezzo scontato di 27.600 euro anziché 29.100 euro (prezzo di listino di 37.100 euro).

IVA e messa su strada sono incluse mentre IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità sono esclusi. Il finanziamento tiene conto dei 3000 euro di incentivi statali senza rottamazione e dei 5000 euro di bonus Peugeot. In particolare, l’offerta prevede un anticipo di 4704 euro, 35 rate mensili da 249 euro e una rata finale di 18.403,50 euro (valore futuro garantito).

Peugeot e-Rifter: il nuovo van elettrico è disponibile in promozione a luglio

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 58,12 euro, le spese per la pratica di 350 euro, quelle di incasso mensile di 3,50 euro, l’importo totale dovuto di 27.176,62 euro, quello totale del credito di 22.896,21 euro, gli interessi di 3746,29 euro, il TAN fisso del 5,99% e il TAEG del 7,13%.

L’offerta è valida solo per i clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 30.000 km, non è cumulabile con altre iniziative in corso, è disponibile solo presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa ed è salvo approvazione da parte di Banca PSA Italia.

Il Peugeot e-Rifter Active Standard nasconde sotto il cofano un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. La batteria da 50 kWh assicura un’autonomia massima di 245 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica che avviene fino all’80% in soli 30 minuti utilizzando una colonnina di ricarica rapida da 100 kW.

In alternativa impiega 7 ore e 30 minuti usando una wallbox da 7,4 kW oppure 5 ore collegando il veicolo a una colonnina di ricarica da almeno 11 kW usando il caricatore di bordo opzionale da 11 kW. A livello di prestazioni, Peugeot afferma che la versione 100% elettrica del Rifter impiega 11,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 130 km/h.

Tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Active Standard

L’allestimento Active Standard propone di serie climatizzatore manuale, servosterzo, barre al tetto grigie, cerchi in alluminio neri da 16”, correttore assetto fari, kit gonfiaggio degli pneumatici, maniglie delle portiere esterne nere, paraurti e protezioni laterali dei passaruota nere, portellone posteriore con spoiler e tergilunotto e lunotto termico fisso, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, tergicristalli manuali con Magic Wash, alzacristalli elettrici anteriori, caricatore di bordo monofase da 7 kW, copribagagli rigido posteriore, interni in tessuto Curitiba, quadro strumenti con display LCD, sedile conducente regolabile in altezza e con schienale inclinabile, sedile passeggero anteriore singolo con regolazione dell’inclinazione dello schienale, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3 a scomparsa, volante regolabile e vari vani portaoggetti.

Presenti inoltre vari airbag, poggiatesta regolabili in altezza, chiusura centralizzata, Coffee Break Alert, cinture di sicurezza con pretensionatori, cavo di ricarica T2 Modo 3 trifase da 22 kW con custodia dedicata, cavo di ricarica da 8A lungo 6 metri con presa schuko, freno di stazionamento elettrico, ABS + AFU, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, display touch monocromatico da 5”, funzione mirrorscreen, connettività Bluetooth, porta USB, radio DAB, Active Lane Departure Warning, regolatore/limitatore di velocità, monitoraggio della pressione degli pneumatici, rilevatore dei limiti di velocità con Intelligent Speed Assist e Active Safety Brake.