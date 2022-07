Peugeot e-Rifter L2: “auto-camper” con Vanderer

Poco conosciuto in Francia, lo sviluppatore tedesco Vanderer gode di una buona fama nel suo Paese d’origine grazie alle sue sorprendenti trasformazioni in “camper” di monovolume venduti dal gruppo Stellantis, tra cui la Peugeot e-Rifter. I furgoni per il tempo libero di oggi hanno infatti la fastidiosa tendenza a superare la soglia dei 2 metri con il tetto a soffietto, altezza che ne penalizza l’ingresso in molti parcheggi sotterranei. Pertanto, per soddisfare i clienti che cercano comfort e manovrabilità, Vanderer si è rivolta a veicoli commerciali compatti o monovolume prediligendo i modelli prodotti dal gruppo Stellantis.

Peugeot e-Rifter L2: come te lo trasformo in una “auto camper”

Per essere trendy, per il loro ultimo progetto camper, i tecnici della Vanderer hanno optato per il Peugeot e-Rifter da 100 kW (136 CV), il cui prezzo parte da meno di 40.000 euro (finitura pacchetto Active). Questa versione 100% elettrica consentirà il suo ingresso in tutte le zone a traffico limitato (ZTL), ma non potrà comunque percorrere in autonomia più di 274 km, perché poi sarà necessario ricaricare la batteria al litio da 50 kWh. La scelta della scocca L2 (4,75 m di lunghezza) permette di ospitare una zona notte di 203 x 120 cm, nella parte inferiore, una volta ripiegati i tre sedili posteriori.

Ispirandosi al suo concorrente Reimo, Vanderer ha installato un tetto a soffietto (dal lato posteriore) circondato da una tela flessibile (con tre aperture). Quest’ultimo permette di avere un letto aggiuntivo (per due bambini) sfruttando la maggior parte del padiglione. Chiuso, il set è abbastanza discreto ed è alto appena 1,88 m.

I clienti possono acquistare il pacchetto base “Interior living” e aggiungere il ”Cool & Freeze”. È inoltre possibile beneficiare di una tendina esterna manuale (Fiamma F36).

Per godere di una discreta zona cucina, dietro si trovano due moduli contenitori (ad altezza variabile), di cui uno provvisto di lavello con riserva d’acqua (12 l) e l’altro un piano cottura a gas o anche elettrico a induzione (collegabile a una presa di rete da 230 V). Il frigorifero a compressione (16 l) si adatta meglio tra i sedili anteriori. A bordo c’è posto per cinque persone, anche se potranno dormirci solo quattro. Disponibile esclusivamente in Germania, questo Peugeot e-Rifter costa € 65.480.