Ram annuncia una partnership con Red Bull KTM Factory Racing

Ram e Red Bull KTM Factory Racing hanno annunciato una partnership che vedrà le due aziende unire le proprie forze in tre diverse competizioni nel corso di quest’anno: il Campionato mondiale di Motocross, il Campionato mondiale di Enduro e il Campionato mondiale di Hard Enduro. La collaborazione si basa sui valori condivisi dai due brand, potenza e agilità, unitamente alla loro innata capacità di superare qualsiasi ostacolo con grinta e determinazione.

La partnership vedrà il suo debutto ufficiale nel fine settimana del 16-17 luglio durante le prove del Campionato Mondiale di Motocross FIM a Loket, in Repubblica Ceca. La casa automobilistica americana ha messo a disposizione dei team Red Bull KTM Factory Racing quattro Ram 1500, due Ram 1500 TRX, un Ram 1500 Laramie Night Edition e un Ram 1500 Rebel per gli spostamenti previsti per la restante stagione 2022.

Ram: il brand americano è partner di Red Bull KTM Factory Racing per la stagione 2022

Come parte dell’accordo, il logo Ram sarà presente sulle moto MXGP e nel paddock per tutta la stagione, oltre che su tutti i canali social di KTM: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Inoltre, i veicoli Ram saranno esposti durante alcuni eventi in programma.

Domenico Gostoli, responsabile di Ram & Dodge Brands Enlarged Europe, ha affermato che in Europa, Ram è un marchio con un seguito specifico ed entusiasta. Ecco perché è orgoglioso di annunciare una partnership con uno dei maggiori produttori di motociclette, che permetterà al marchio di Stellantis di rivolgersi a un pubblico perfettamente in linea con i suoi obiettivi.

La sua “customer base” è appassionata e si aspetta che un Ram provochi le stesse emozioni di una gara del Campionato Mondiale di Motocross. Inoltre, i fan più accaniti di motorsport e i clienti di pick-up condividono la stessa passione per la potenza e l’agilità, su qualsiasi terreno.

Robert Jonas, responsabile Motorsports Offroad di KTM ha dichiarato che la partnership ufficiale con Ram fornisce un supporto fondamentale al programma di corse. Ram e il suo 1500 TRX si adattano perfettamente all’approccio “READY TO RACE” e, cosa importante, la casa americana vanta anche una lunga storia in termini di prestazioni; conosce quindi le esigenze di KTM volte all’eccellenza nello sport di alto livello. Avere una buona partnership professionale con un marchio di qualità superiore come questo è importante per il successo dei team Red Bull KTM Factory Racing Motocross ed Enduro.

Per quanto riguarda i veicoli specifici, il Ram 1500 TRX nero sarà a disposizione del pilota Red Bull KTM Factory Tom Vialle e si troverà nel paddock durante le gare del Campionato Mondiale di Motocross in Belgio, Svezia e Finlandia. Nel frattempo, un 1500 TRX rosso sarà consegnato al Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing MXGP e sarà esposto nel paddock durante le gare in Francia e in Repubblica Ceca.

Per il resto del team, Ram ha fornito un 1500 Laramie e un 1500 Rebel. Queste due versioni si distinguono per la combinazione di prestazioni, carico utile, lusso e sistemi hi-tech ai vertici della categoria. Si tratta di upgrade di fabbrica, che non compromettono la natura professionale del veicolo.

I due Ram 1500 Laramie Night Edition e Rebel offrono anche un’altra serie di accessori che finora erano disponibili solo sul TRX e comprendono i comandi al volante, un cambio ad alte prestazioni montato sulla console e una pedaliera in metallo. Infine, i due upgrade contengono interni lussuosi e un sistema di infotainment avanzato.