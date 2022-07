Ferrari Challenge: i piloti si preparano per Indianapolis

I piloti della serie Ferrari Challenge sono pronti per la quinta tappa della stagione 2022: l’Indianapolis Motor Speedway. In quanto sede che ha ospitato la serie per i due anni precedenti consecutivamente, molti dei piloti ormai conoscono bene il suo particolare mix di curve tecniche e velocità. Tuttavia, cercheranno di spingere le loro Ferrari 488 Challenge Evo al limite nel prossimo fine settimana.

Con Indianapolis che funge da strofa di apertura del secondo atto di questa stagione 2022, il quadro del campionato dovrebbe teoricamente essere messo a fuoco. Non così, invece, nella categoria Trofeo Pirelli dove ben quattro piloti siedono tutti entro i 10 punti della classifica attuale.

Ferrari Challenge: la quinta tappa della stagione 2022 si terrà a Indianapolis

Jeremy Clarke di Ferrari di Beverly Hills è in testa con 63 punti sulla scia dei buoni weekend di Daytona e Montreal, ma i risultati disastrosi al COTA e al Watkins Glen hanno lasciato la porta aperta per il resto del gruppo.

Il principale tra loro è Matt Kurzejewski di Ferrari of Westlake che si trova solo due punti più indietro. Anche lui ha sofferto molto al COTA, ma ha seguito da vicino Clarke a Daytona e Gara 2 a Montreal, ma i giri veloci ben cronometrati più un podio a Watkins Glen gli hanno dato il titolo della più grande competizione di Clarke.

Due punti più indietro troviamo Manny Franco di Ferrari of Lake Forest. Franco ha ottenuto una vittoria dominante per aprire la stagione al COTA, ma da allora ha lottato e ha saltato il fine settimana di Montreal, rinunciando a un notevole vantaggio di punti.

Con la sua partecipazione Indianapolis in dubbio, la sua presenza alla bandiera verde sarà una delle domande più importanti del fine settimana. Nel frattempo, Jason McCarthy di Wide World Ferrari è un po’ più indietro con 53 punti, ma dovrà riscoprire la sua costanza rispetto all’inizio della stagione per non intaccare il resto. Si spera che la sua vittoria a Montreal sosterrà la sua causa.

Nella categoria Trofeo Pirelli AM, Dave Musial Jr. di Ferrari of Lake Forest è in testa con 10 punti di vantaggio su Alfred Caiola di Ferrari of Long Island, che precede di altri dieci punti Todd Coleman di Ferrari of Denver. Nonostante il vantaggio, Musial cercherà di spingere al massimo per i prossimi due round per sperare di recuperare il suo campionato prima che la serie si diriga a Imola ad ottobre per le Finali Mondiali.

Michael Petramalo di Ferrari di Seattle ha sfruttato il fine settimana di Montreal per superare Brian Kaminskey di Ferrari di Long Island per il comando del campionato grazie alle vittorie consecutive di classe.

Kaminskey non era da meno, finendo terzo in entrambe le gare, ma è bastato a generare un distacco di sette punti tra i due piloti. I due sono anche completamente in una classe a parte poiché numerosi piloti hanno saltato vari round della categoria. Il loro concorrente più vicino Frank Chang di Ferrari di Seattle è terzo, ma è già a oltre 50 punti da Petramalo.

Nella categoria Coppa Shell AM, Tony Davis di Continental Autosport è in testa e ha sviluppato anche un notevole vantaggio di 30 punti. A parte la gara sfortunata di Daytona ad aprile, Davis è salito sul podio in ogni occasione.

Al secondo posto c’è Lisa Clark di Ferrari di Beverly Hills. Godendo della sua migliore stagione nel Ferrari Challenge, Clark ha visto un leggero calo di forma a Watkins Glen, ma ha fatto un importante ritorno sul podio a Montreal con un terzo posto nella gara di domenica mentre cerca di consolidare la sua posizione davanti a David Schmitt di Ferrari of Palm Beach che attualmente si trova a nove punti dietro di lei.

Le qualifiche iniziano domani alle 10:40, seguite dalla gara alle 13:25 con lo stesso programma rispecchiato domenica. Tutte le sessioni di qualifica e gara saranno trasmesse in streaming live su live.ferrari.com.