Nuova DS 7: si aprono gli ordini con prezzi da 44.700 euro

DS Automobiles ha aperto ufficialmente gli ordini in Francia per la nuova DS 7. Oltre ai 171 DS Store e DS Salon aperti in Francia, i DS Expert Advisers dedicati sono disponibili sei giorni alla settimana fino alle 20:00 per telefono, e-mail o chat online.

Tutti i consueti passaggi sono paperless con la possibilità per i clienti di dare in permuta il loro vecchio veicolo, firmare a distanza i documenti necessari e scegliere il tipo di finanziamento. Ovunque si trovi il cliente, potrà soddisfare i requisiti di legge grazie ad una connessione sicura con il sistema bancario. L’ultimo atto è scegliere il luogo della consegna, che sia in concessionaria o a casa sfruttando il servizio DS Delivery Valet.

Nuova DS 7: in Francia da poche ore è possibile ordinare il nuovo restyling del SUV

Posta ai vertici della gamma del marchio francese, la nuova DS 7 E-Tense 4×4 360 viene proposta prima di tutto come limited edition in versione La Première. Lo spirito da Grand Touring è incarnato da uno sviluppo speciale condotto da DS Performance, team di Formula E vincitore di due campionati. Il telaio è ribassato di 15 mm, la carreggiata è più larga (+24 mm all’anteriore e +10 mm al posteriore) e i freni arrivano a 380 mm di diametro con pinze a quattro pistoncini marchiate DS Performance.

La nuova DS 7 E-Tense 4×4 360 si distingue per prestazioni di prim’ordine con un motore da 200 CV più motori elettrici da 110 e 113 CV sugli assali anteriore e posteriore (quattro ruote motrici) con peso limitato a 1885 kg per una potenza di riferimento rapporto peso/valore nel segmento ibrido plug-in.

Abbinati a una batteria da 14,2 kWh, i propulsori elettrici consentono di guidare in modalità a emissioni zero, spinta extra o trazione integrale fino a 62 km in città e 57 km nel ciclo combinato con la possibilità di guidare in modalità 100% elettrica fino a 190 km/h.

La nuova DS 7 E-Tense 4×4 360 emette soli 40 g/km di CO2 e prevede un consumo di carburante di 1,8 l/100 km. Dotata di pneumatici Michelin Pilot Sport 4S nella misura 245/35 R21, la nuova DS 7 E-Tense 4×4 360 passa da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi con uno start-stop di 1000 metri in 25,4 secondi.

La dotazione completa de La Première Limited Edition

La La Première Limited Edition è disponibile con due interni in basalto nero Opera o grigio perla Opera, con pelle nappa che copre i sedili, pannelli delle portiere, cruscotto e consolle centrale. Il design esterno si distingue per il nero lucido sui bordi dei finestrini, barre al tetto, dettagli sulla griglia, DS Wings e vari badge.

Tutte le caratteristiche disponibili sulla nuova DS 7 sono offerte di serie tra cui DS Active Scan Suspension, la guida semi-autonoma di Livello 2 DS Drive Assist, il sistema di infotainment DS Iris System, i nuovi fari DS Pixel LED Vision 3.0, l’impianto audio Focal Electra, DS Night Vision per vedere al buio, DS Driver Attention Monitoring che rileva la sonnolenza, freno di sicurezza attivo comandato da telecamera e radar, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con visione a 360°, sedili anteriori riscaldabili, massaggianti e rinfrescanti, panca posteriore elettrica, climatizzatore automatico bizona ampliato con pannello di controllo per i sedili posteriori e filtro anti-allergeni, parabrezza riscaldato, tettuccio elettrico panoramico, cristalli laterali acustici, allarme con bloccaggio porte e sistema di sicurezza per bambini.

La nuova DS 7 E-Tense 4×4 360 La Première viene proposta al prezzo di 78.400 euro.

Cinque allestimenti disponibili per soddisfare tutti

Insieme alla La Première Limited Edition, la gamma del nuovo SUV ruota attorno a cinque allestimenti: Bastille, Rivoli e Opera da un lato, Performance Line e Performance Line+ dall’altro. Gli allestimenti ottengono un equipaggiamento standard aggiuntivo con una riduzione del numero di opzioni.

Sotto il cofano è possibile trovare quattro propulsori, con tre offerte ibride plug-in E-Tense. La tecnologia E-Tense costituisce la maggior parte della gamma della DS 7. Oltre alla versione da 360 CV, il modello è disponibile nella variante da 225 CV e due ruote motrici e da 300 CV e quattro ruote motrici.

La nuova DS 7 E-Tense 4×4 300 può guidare in modalità 100% elettrica fino a 135 km/h. L’autonomia solo elettrica è di fino a 81 km in città e 63 km nel ciclo combinato. Emette soli 27 g/km di emissioni di CO2 e consuma 1,2 l/100 km. Lo 0-100 km/h avviene in 5,9 secondi e lo start-stop da 1000 metri avviene in 25,9 secondi. La nuova DS 7 E-Tense 4×4 300 parte da 60.200 euro.

Per la nuova DS 7 E-Tense 225, l’autonomia elettrica è di fino a 80 km in città e 65 km nel ciclo combinato. Emette soli 28 g/km di emissioni di CO2 e consuma 1,2 l/100 km. La nuova DS 7 E-Tense 4×4 225 è disponibile a partire da 53.900 euro.

La nuova DS 7 viene ancora proposta con il motore diesel BlueHDi 130 abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Dotata di turbo a geometria variabile e iniezione diretta ad alta pressione, dispone di tutta la più recente tecnologia con consumi di 4 l/100 km ed emissioni di CO2 di 106 g/km. I prezzi partono da 44.700 euro.

La casa automobilistica francese dà la possibilità di scegliere fra sei colori: Grigio Laccato, Blu Zaffiro, Grigio Platino, Perla Nera Black, Crystal Pearl e Pearl White. I cerchi vanno da 18 a 20” con pneumatici di Classe A su tutta la gamma ad eccezione della nuova DS 7 E-Tense 4×4 360. Questa monta cerchi Brooklyn da 21” con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.