Jeep Wrangler: arrivano due nuove colorazioni per la carrozzeria

Il marchio Jeep continua a mantenere fresca la sua tavolozza di colori, offrendo agli appassionati di Jeep la possibilità di ordinare un look personalizzato direttamente dalla fabbrica con non uno, ma due nuovi colori di produzione degli esterni sulla Jeep Wrangler dell’anno modello 2023: Earl e Reign a produzione limitata.

Arrivano due nuovi colori in edizione limitata per la carrozzeria di Jeep Wrangler

Presentato per la prima volta sul concept Gladiator Farout nel 2020, Earl, una straordinaria tonalità di grigio con accenni di acquamarina, fa il suo debutto come colore di produzione esterno disponibile sulla gamma di Jeep Wrangler per la prima volta per l’anno modello 2023.

Purple, visto l’ultima volta su JK Wrangler 2018, torna come Reign nell’anno modello 2023. L’accattivante Reign, disponibile per una tiratura limitata nell’anno modello 2023, piacerà a tutti i clienti appassionati di viola.

“Abbiamo ricevuto molti feedback positivi su Earl quando ha debuttato sul concept Gladiator Farout e lavoriamo per offrire ciò che i nostri clienti ci dicono di volere”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep in Nord America. “Questi colori a tiratura limitata come Earl e Reign attirano un grande seguito di appassionati perché sono eccitanti, autentici e si distinguono, proprio come la comunità Jeep”.

Earl e Reign si uniscono a una lunga gamma di colori vivaci e speciali che aggiungono personalizzazione e fascino alla Jeep Wrangler, con una tavolozza di colori speciale direttamente dalla fabbrica.

Disponibile su tutti i modelli Wrangler, inclusi Sport, Sahara, Rubicon, 4xe e 392, Earl, con un prezzo al dettaglio suggerito (MSRP) del produttore statunitense di $ 395, sarà disponibile per l’intero anno modello 2023. Reign a produzione limitata, con un prezzo consigliato per gli Stati Uniti di $ 495 , può essere ordinato da ora fino a ottobre.

Questi nuovi colori si uniscono a Firecracker Red, High Velocity, Hydro Blue, Sarge Green , Silver Zynith, Sting Grey, Granite Crystal, Black e Bright White per l’anno modello 2023.

