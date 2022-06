Nuova DS 7: svelato l’ultimo restyling del SUV francese

Come promesso, DS Automobiles ha presentato ufficialmente la nuova DS 7. Il primo design 100% di DS Automobile, DS 7 Crossback, svelato nel 2017 ha proiettato un nuovo spirito d’avanguardia.

Apprezzata per i suoi interni inimitabili, la sua notevole raffinatezza e la sua tecnologia all’avanguardia, il SUV ha aperto la strada a nuovi sviluppi che ora vengono incoronati attraverso la nuova DS 7. Thierry Metroz, direttore design di DS Automobiles, ha dichiarato che, pur rispettando la personalità e l’eleganza della forma esistente, è stato conferito un ulteriore tocco di dinamismo con elementi incisivi.

Nuova DS 7: il SUV francese si aggiorna con tante novità interessanti

Il carattere della nuova DS 7 viene esaltato soprattutto nella parte anteriore e in quella posteriore mentre il suo design si spira direttamente alle più recenti concept car del marchio francese. Le nuove dotazioni rafforzano anche il carattere degli interni, alla ricerca di una sempre maggiore raffinatezza.

Il nuovo modello è il risultato della cooperazione tra il team di design, gli esperti, i tecnici dell’illuminazione, gli ingegneri di DS Performance e soprattutto il team di produzione.

Il carattere della nuova DS 7 deriva dalle significative modifiche apportate alla parte frontale e a quella posteriore. Ora trasmette maggiore dinamismo con linee più affilate e strutturali e un design molto coerente. Il muso completamente nuovo si distingue per linee più nette che sviluppano l’equilibrio di ogni dettaglio.

Specifiche lavorazioni sono state realizzate grazie allo stretto legame tra il team di DS Design Studio Paris e il team di produzione dello stabilimento di Mulhouse (Francia), ottenendo così risultati eccezionali in termini di qualità e solidità.

La firma luminosa sviluppa un look ancora più aggressivo. La combinazione dei nuovi fari DS Pixel LED Vision 3.0 – più sottili – e le luci diurne DS Light Veil è fluida e realizzata secondo lo spirito dell’alta moda.

Le DS Wings e la griglia sono più grandi mentre il paraurti è stato ridisegnato con un’ampia gamma di colori a seconda del modello. Anche i fari posteriori a LED con effetto vortice, a scaglie e più sottili, sono stati ripensati con una finitura metallica scura, sottolineando così l’espressione unica della nuova DS 7.

Il portellone posteriore e il logo sono stati rielaborati con linee più affilate mentre il badge DS Automobiles, che sostituisce quello Crossback, firma ora il posteriore allungato della vettura.

Le ruote contribuiscono al carattere della nuova DS 7. Dotati di inserti, i nuovi cerchi Edinburgh e Silverstone da 19” migliorano l’efficienza aerodinamica mentre il trattamento del loro design ne esalta il diametro percepito. Disponibili anche nuovi cerchi Brooklyn da 21” con un design tecnologico scolpito che sono presenti sulla nuova DS 7 E-Tense 4×4 360. Le cornici dei finestrini e le barre al tetto sono in Gloss Black per enfatizzare il dinamismo della silhouette.

Quattro allestimenti disponibili

Proprio come le più grandi case di moda parigina, DS Automobiles ha prestato particolare attenzione alla scelta dei materiali e al loro trattamento. Attraverso i rivestimenti degli interni della nuova auto, sono stati creati ambienti che rendono ogni viaggio davvero unico.

In particolare, abbiamo Opera, Rivoli, Performance Line e Bastille. La nuova DS 7 Opera offre il massimo della raffinatezza e viene proposta con due colori di pelle nappa: Nero Basalto e Grigio Perla.

Con le sue ampie superfici, la parte più pregiata della pelle aggiunge un tocco naturale e raffinato all’abitacolo. Il cruscotto e i pannelli delle portiere solo ora dotati di un rivestimento con effetto tratteggiato sulle finiture in pelle nappa. Senza cuciture o giunture, mantiene la sensazione e l’aspetto della pelle naturale. Questa viene ulteriormente valorizzata dalla goffratura con linee che ricordano la firma DS Light Veil.

L’attenzione al dettaglio di questo abitacolo è dimostrata anche dalle cuciture perlate proposte nelle nuove colorazioni White e Zephyr, dal volante in pelle Pieno Fiore con l’airbag rivestito in pelle, dagli inserti in rilievo Cloud de Paris e dal rivestimento ispirato al mondo dell’orologeria proposto per la prima volta in Grigio Perla.

La raffinatezza si trova ritrova anche negli interni Rivoli che introducono il colore Nero Basalto e presentano un rivestimento imbottito con cuciture che sono state abbinate ai rivestimenti in pelle Claudia (dotate di una grana della pelle più pronunciata).

La nuova DS 7 Performance Line vanta interni caratterizzati da un colore nero più intenso, dal tessuto in microfibra alcantara e dai tocchi Gold e Carmine che sottolineano l’aspetto dinamico. La versione Bastille propone interni rinnovati con la nuova finitura DS Canvas e una venatura Nero Basalto ispirata alla pelle dei pesci. Tutti questi interni sono arricchiti da un’illuminazione ambientale personalizzabile e da un nuovo motivo basato sugli interni in rilievo Clous de Paris.

Le motorizzazioni disponibili

La casa automobilistica di Stellantis ha scelto di offrire la nuova DS 7 con diversi tipi di motori, tra cui tre opzioni ibride plug-in da 225, 300 e 360 CV. La DS 7 E-Tense 225 abbina a un motore benzina PureTech da 180 CV un motore elettrico da 110 CV e un cambio automatico a 8 rapporti con trasmissione a due ruote motrici.

La DS 7 E-Tense 4×4 300 ed E-Tense 4×4 360 introducono una trasmissione a quattro ruote motrici con il PureTech 200 e propulsori elettrici da 110 e 112 CV su ciascun asse. Il modello da 360 CV è stato appositamente messo a punto da DS Performance.

Accanto troviamo una nuova batteria da 14,2 kWh che garantisce fino a 65 km di autonomia nel ciclo misto WLTP e fino a 81 km in quello urbano. Usando un caricatore da 7,4 kW, la ricarica avviene in circa 2 ore.

In aggiunta, il nuovo SUV francese è disponibile anche con un motore BlueHDi da 130 CV mentre, al di fuori dell’Europa, saranno proposti anche i benzina PureTech da 130, 215 e 225 CV.

La versione curata da DS Performance è dotata dell’applicazione DS Energy Couch che supporta il conducente supervisionando la fase di frenata per migliorare il recupero dell’energia. Inoltre, vanta un assetto ribassato di 15 mm, una carreggiata più larga di 24 mm all’anteriore e di 10 mm al posteriore e un impianto frenante costituito da dischi da 380 mm e pinze DS Performance. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,6 secondi mentre lo start/stop a 1000 metri avviene il 25,4 secondi.

Abitacolo e tecnologie

Il sistema di infotainment è uno dei maggiori cambiamenti presenti a bordo della nuova DS 7 con l’inclusione del DS Iris System. Questa nuova soluzione introduce un’interfaccia totalmente rielaborata, completamente configurabile, reattiva e fluida e supportata dal riconoscimento vocale naturale.

Al centro della plancia è presente un nuovo display touch da 12 pollici ad alta risoluzione che presenta un menu composto da diversi widget per accedere a tutte le sue funzioni con un semplice tocco. Non manca un nuovo quadro strumenti digitale da 12 pollici con schermate modificabili e personalizzabili e una grafica rinnovata con tutte le informazioni essenziali, come il flusso di energia sulle versioni ibride plug-in.

La nuova DS 7 introduce anche tecnologie per un maggior comfort e relax, come i sistemi DS Active Scan Suspension e DS Night Vision. La sicurezza viene migliorata attraverso i sistemi DS Driver Attention Monitoring e DS Drive Assist con guida semi-autonoma di Livello 2.

I primi modelli nei DS Store da settembre

Le prenotazioni saremo aperte durante l’estate e i primi modelli arriveranno nei DS Store a partire da settembre 2022. Gli ordini e le consegne possono essere effettuati senza necessità di recarsi da nessuna parte attraverso un sistema di vendita online e la possibilità di sfruttare il servizio DS Delivery Valet che consegnerà l’auto all’indirizzo scelto dal cliente.

Per il lancio della nuova DS 7, la casa automobilistica francese propone la versione in edizione limitata DS 7 E-Tense 4×4 360 La Première. Basata sulla variante Opera, presenta una nuova lama paraurti anteriore in Gloss Black, monogrammi neri e badge specifici che accompagnano la finitura nera lucida delle DS Wings, della griglia, delle fasce dei finestrini e delle barre al tetto.

Sono disponibili gli interni in Nero Basalto e Grigio Perla mentre due cavi di ricarica Mode 2 e Mode 3 sono di serie. La carrozzeria può essere scelta in sei colorazioni diverse chiamate Grigio Laccato, Blu Zaffiro, Bianco Perla, Nero Perla, Grigio Platino e Cristallo Perla.

Per gli ordini effettuati sul sito di prenotazione, saranno offerti un contratto Freedrive con estensione della garanzia, manutenzione, controlli tecnici ufficiali, assistenza ecc e un punto di ricarica domestica wallbox.