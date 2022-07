Peugeot 408 prepara la sua produzione con prototipi per testarne la qualità

La produzione della nuova Peugeot 408 inizierà dopo l’estate presso lo stabilimento francese di Mulhouse, una delle grandi protagoniste nella fabbricazione di modelli del marchio francese. Tuttavia, Peugeot ha scelto di costruire una piccola catena di montaggio presso il vicino stabilimento di Sochaux per produrre una flotta di 200 prototipi del nuovo crossover sportivo.

Peugeot 408: partita la produzione dei modelli pre-serie

Unità di pre-produzione della nuova Peugeot 408 in cui sarà testato il funzionamento dei diversi sistemi di bordo, la qualità delle plastiche, dei tessuti e altri materiali, nonché la tolleranza delle parti. I francesi sanno che si giocano molto con questo modello a metà strada tra il 308 e il 3008, e che le stime mostrano una forte domanda non appena si apriranno gli ordini in tutta Europa.

Una manifattura praticamente a mano a cui hanno partecipato solo 40 persone e con un totale di 200 unità, al ritmo di una ogni tre giorni, che contrasta nettamente con le condizioni di lavoro della produzione in serie presso la fabbrica di Mulhouse, in cui 750 lavoratori parteciperanno alla produzione di ogni unità della nuova Peugeot 408 in uno spazio massimo di 7 ore.

I dipendenti dello stabilimento di Sochaux preposti alla produzione dei modelli di pre-serie hanno ricevuto tutto il materiale necessario per il montaggio, oltre alle carrozzerie già verniciate e praticamente assemblate, visto che le uniche parti veramente nuove sono le porte posteriori, i pannelli laterali e il portellone.

Nonostante ciò, viene valutato l’intero esterno della nuova Peugeot 408, contrassegnato con specifici adesivi gialli o viola e con le prime cinque lettere dell’alfabeto per le cinque categorie che rappresentano ciò che il marchio chiama « Appearance Quality Index ». Questo è lo standard di qualità dell’impresa con cui si misura ciò che è considerato un fallimento secondo la seguente scala: le lettere «A, B e C». “A” indica un difetto intollerabile, con “B” per grave insoddisfazione del cliente e “C” per quello che è un grave difetto di fabbricazione che attira l’attenzione.

Un sistema simile viene utilizzato per la funzionalità tecnica dei veicoli, in quello che è noto come ” Indice di qualità funzionale “. Tutto per ottenere perfette regolazioni esterne ed interne, nonché la corretta calibrazione di tutti i sistemi prima dell’entrata in produzione, dove i guasti saranno già più complicati da riparare.

