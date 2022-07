Fiat Toro 2023: ecco quali saranno le novità più importanti

Fiat Toro 2023 arriverà sul mercato nelle prossime settimane con importanti novità. Si tratta di una delle novità più importanti tra quelle offerte in questo 2022 dalla principale casa automobilistica italiana in America Latina. Tra le principali novità che vedremo con il nuovo Toro spicca la versione Freedom S-Design T270. Oltre alla nuova versione, il pickup avrà anche un sistema di parcheggio semi-autonomo (Park Assist). Il marchio dovrà anche riorganizzare le versioni Toro e il motore 2.0 Turbo Diesel 350 sarà limitato alla versione Ranch.

Ecco le novità più importanti che vedremo con Fiat Toro 2023

Con la riduzione dell’offerta dei motori diesel, le versioni Endurance, Freedom S-Design, Volcano e Ultra saranno dotate del motore 1.3 Turbo Flex 270 e di un cambio automatico a sei rapporti. La versione Ranch sarà l’unica opzione per la Fiat Toro 2023 con il motore 2.0 Turbo Diesel TD 350, cambio automatico a nove rapporti e trazione 4×4.

Tra le novità proposte per la Toro 2023 ci sarà il sistema di parcheggio semi-autonomo (Park Assist). L’equipaggiamento deve essere un articolo standard per le versioni Volcano, Ultra e Ranch. Il pickup avrà anche l’offerta di colore Sting Grey disponibile nella gamma di modelli Jeep.

Il motore 1.3 Turbo Flex 270 rimarrà invariato e manterrà una potenza di 185 CV a 5.750 giri/min con alimentazione a etanolo e 180 CV con benzina anche a 5.750 giri/min. Il motore è collegato al cambio automatico AT6.

Il motore 2.0 Turbo Diesel 350, che dovrebbe essere limitato alla versione Ranch, manterrà una potenza di 170 CV e sarà collegato a un cambio automatico a nove marce e alla trazione 4×4. La Fiat Toro Freedom S-Design 2023 avrà strisce adesive su cofano e portellone. Anche gli emblemi e gli stemmi S-Design sono in tonalità scura.

La versione avrà ancora il nero ardesia e le pedane laterali in vernice nera e grigia sulla copertura degli specchietti esterni, sulla griglia anteriore superiore e sulle barre del tetto. Anche le ruote sono verniciate in un colore scuro. All’interno, il colore scuro è presente anche nei rivestimenti dei sedili che mixano tessuto e pelle. Il rivestimento del volante e delle portiere è rivestito in pelle impunturata.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Uno: in Argentina si candidano alla sua produzione