Nuova Fiat Uno: in Argentina si candidano alla sua produzione

Dopo molti anni, Fiat è tornata a guidare il mercato argentino con il suo modello di punta la berlina Cronos. Il successo commerciale in Argentina dell’auto prodotta a Cordoba ha riportato alla mente molti ricordi della fine degli anni ’90, quando con uno schema simile, il marchio italiano guidava il mercato delle vendite di quel paese. A proposito dello stabilimento Ferreyra di Cordoba, da qualche giorno si sta tornando a parlare della possibilità che in futuro la principale casa italiana torni a produrre un nuovo modello: la nuova Fiat Uno.

Nuova Fiat Uno: l’Argentina si candida alla sua produzione in caso di ritorno

Proprio la Fiat avrebbe ammesso nelle ultime ore tramite alcuni suoi dirigenti, il possibile ritorno della nuova Fiat Uno, quel classico che seppe produrre a Cordova. La sua presenza in Argentina è stata data in tre fasi: prima dalla Sevel nel 1989 e poi dalla Fiat Córdoba, dal 1995 al 2004, per poi essere importata dal Brasile.

Ora, il nuovo progetto di Fiat per rilanciare l’auto di segmento B punta alla creazione di una berlina, abbandonando le linee totalmente compatte con cui è nata, ed entrando a pieno titolo nel mercato delle auto che sono un incrocio tra un SUV e una hatchback. La nuova Fiat Uno potrebbe condividere una matrice con la Peugeot 208 e la DS3 Crossback, due modelli che fanno parte del Gruppo Stellantis.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su prezzi e luogo di produzione, anche se si stima che la nuova Fiat Uno potrebbe essere una delle auto più economiche del marchio, cosa che fa pensare che potrebbe essere prodotta in Argentina. Visto il successo di Cronos non sarebbe irragionevole per il marchio italiano scommettere su quella fabbrica che, fino ad ora, sta dando i suoi frutti a livello locale.

