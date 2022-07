BASF unisce le forze con le concessionarie Peugeot in Europa

BASF ha annunciato nelle scorse ore una novità molto importante legata alla sua attività. L’azienda infatti ha confermato che la business unit della sua divisione Coatings, BASF Global Automotive Refinish Coatings Solutions, ha stretto una partnership con l’Associazione europea dei concessionari di automobili Peugeot (AECP) per i prossimi anni. L’AECP, che riunisce concessionari di undici paesi europei, collabora con Peugeot e il Gruppo Stellantis per stabilire standard professionali per la distribuzione automobilistica e garantire una stretta collaborazione tra il marchio e la sua rete.

BASF annuncia partnership con le concessionarie europee di Peugeot

BASF Automotive Refinish Coatings Solutions offre servizi a valore aggiunto premium agli allestitori in Europa ed è partner del marchio Peugeot da molti anni. Questa nuova partnership rafforza i legami di lunga data e la fiducia reciproca esistenti tra BASF Automotive Refinish e le reti di concessionarie di automobili della casa automobilistica del Leone in Europa, assicurando che gli affiliati EFCA beneficino delle ultime innovazioni di BASF.

Insomma una novità importante che riguarda indirettamente Peugeot. Ricordiamo che nei prossimi anni la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis intende continuare ad essere protagonista nel mercato auto europeo dove ormai da diversi anni il marchio del Leone ha assunto un ruolo di leadership. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal marchio francese di Stellantis nelle prossime settimane per quanto concerne le sue attività in Europa.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 508: a luglio la vettura del Leone è disponibile in promozione a 399 euro al mese