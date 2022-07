Alfa Romeo Disco Volante: il mito anni Cinquanta rinasce su base Ferrari [RENDER]

Si può mettere mano su ciò che è stato definito un capolavoro oppure è un atto di ‘lesa maestà’? Rivedere certe auto risulta complicato perché rischia di provocare l’indignazione dei puristi. Un motivo in più per apprezzare l’opera di Miroslav Dimitrov. Il graphic designer bulgaro ha provato a riconcepire le linee della leggendario Alfa Romeo 1900 C52 del 1952, meglio conosciuta come Disco Volante, traendo ispirazione dalle proporzioni della Ferrari F12berlina del 2012. Un esercizio di stile coraggioso, ma davvero riuscito.

Del singolare connubio se ne è occupato un vero artista nel settore automotive. Chi ha postato sul web render tridimensionali della propria creazione, è Miroslav Dimitrov, fondatore dello studio Miro, con sede in Gran Bretagna, e collaboratore per progetti esterni di brand quali Aston Martin, Bentley, Jaguar e Lotus.

Alfa Romeo Disco Volante su base Ferrari F12berlinetta: la creazione di Miroslav Dimitrov

Il compito appariva davvero complicato. Ciò poiché quando si trasformano mostri sacri come l’Alfa Romeo Disco Volante in veicoli più moderni, il rischio è di esagerare con operazioni estetiche troppo vistose. In tal caso, Dimitrov ha desiderato in primis non mancare di rispetto alla storia della Casa automobilistica del Biscione, prendendosi cura del modello con i guanti. Si tratta di una delle sue auto preferite di ogni epoca, ha rivelato il grafico.

Ridisegnarla basandosi su una Ferrari così performante lo ha galvanizzato. Ha cercato di non strafare, concentrato sul mantenere la massima pulizia del profilo laterale; dunque, si è astenuto dall’integrare qualsiasi elemento moderno superfluo. Siccome l’originale si lascia apprezzare parecchio dall’alto ha lavorato sodo affinché, guardandone i disegni da qualunque prospettiva, ricordassero molto l’icona degli anni Cinquanta.

Ne deriva una supercar talmente elegante da riportare con la memoria indietro nel tempo, frutto di una fervida immaginazione. Difatti, la “creatura virtuale” sarebbe pensata per essere spinta da un sistema ibrido high-performance. La Ferrari F12berlinetta reale monta, invece, un motore anteriore longitudinale V12 da 740 cavalli.

L’Alfa Romeo 1900 C52 (Competizione per la stagione 1952) è una concept car con carrozzeria touring leggera fabbricata in appena 5 unità nei primi Anni ’50, sulla base della sportiva 1900 Sprint, soprannominata “Disco Volante” per le forme particolari della livrea, richiamanti un oggetto “spaziale”.