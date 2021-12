Ferrari F12berlinetta biturbo vs Ford Mustang biturbo: chi vince la drag race? [Video]

A luglio vi abbiamo parlato di una particolare Ferrari F12berlinetta dotata di un motore V12 completamente modificato con due turbocompressori, capace di sviluppare all’incirca 1521 CV di potenza. Parliamo di un aumento piuttosto importante rispetto alla vettura di serie che riproduce già 740 CV.

Di recente, Hoonigan ha deciso di mettere a confronto proprio questa F12berlinetta biturbo contro la Hoonicorn a trazione integrale da 1400 CV di Ken Block. Costruita da Daily Driven Exotics, il proprietario della speciale Ferrari biturbo ammette di essere stato ispirato proprio dalla speciale Ford Mustang biturbo da 1419 CV.

Ferrari F12berlinetta: un esemplare biturbo sfida la Hoonicorn di Hoonigan nel quarto di miglio

In seguito alle varie modifiche apportate al propulsore, la Ferrari F12berlinetta riesce a produrre 1014 CV alle ruote posteriori. A parte questo, la vettura è rimasta perlopiù di serie. Con un peso di 1724 kg, è più pesante della Hoonicorn da 1360 kg. Sebbene abbia una marcia in più (sette in totale), la Mustang modificata ha il vantaggio di avere la trazione integrale e questa è sicuramente una caratteristica molto importante nelle drag race.

Nella prima gara da 305 metri con partenza da fermo, infatti, la vettura di Hoonigan, guidata da Lia Block, è riuscita ad avere la meglio sulla supercar modificata del cavallino rampante. Nella seconda sfida, Block ha voluto dare un vantaggio alla Ferrari in quanto il pilota di quest’ultimo ha lamentato problemi alla frizione.

Lo sviluppo della speciale Ferrari F12berlinetta biturbo è iniziato nel 2020, ma è stato ritardato a causa del coronavirus. I ragazzi di Daily Driven Exotics hanno acquistato una F12berlinetta usata per 300.000 dollari.

In seguito a un test effettuato su una pista di kart, il team ha deciso di installare sotto il cofano due turbocompressori. Come detto qualche riga fa, la vettura propone di serie un V12 aspirato da 6.3 litri capace di sviluppare 740 CV di potenza e 690 Nm di coppia massima. Questi numeri gli consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h.

Per montare i due turbocompressori, è stato tagliato il cofano motore e spostate diverse componenti come i corpi farfallati. Per fortuna, diverse parti sono rimaste nella posizione originale in modo che la speciale Ferrari F12berlinetta potesse essere facilmente riparata in caso di problemi. È possibile scoprire maggiori informazioni sulla drag race cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.