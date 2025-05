Doug Ostermann, CFO di Stellantis sui risultati dell’azienda nel 2025: “Ci sono motivi per essere ottimisti”

Doug Ostermann, CFO di Stellantis, nei giorni scorsi ha condiviso con gli investitori del gruppo automobilistico alcune osservazioni chiave in merito alla situazione finanziaria dell’azienda e alle direzioni di sviluppo nei prossimi mesi, durante la conference call dedicata ai risultati del primo trimestre del 2025. Il dirigente dell’azienda del presidente John Elkann ancora in cerca di CEO ha dichiarato: “Abbiamo appena concluso una conference call sulle consegne e sui ricavi per il primo trimestre del 2025. Sebbene i nostri risultati in termini di fatturato siano stati inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, vediamo i primi segnali di miglioramento della situazione commerciale “, ha affermato Ostermann.

Doug Ostermann vede i primi segnali di un miglioramento della situazione per Stellantis

Stellantis ha recentemente evidenziato alcuni segnali positivi che potrebbero preannunciare una ripresa delle sue attività a livello globale. Tra questi, l’incremento degli ordini al dettaglio in Nord America, che potrebbe suggerire una possibile ripresa della domanda da parte dei consumatori. Questo trend positivo, se confermato, potrebbe favorire un miglioramento delle performance del gruppo nelle prossime fasi. Inoltre, la quota di mercato di Stellantis nell’area EU30, che comprende i principali paesi dell’Unione Europea e delle zone circostanti, sta crescendo in modo significativo. Questo andamento conferma un miglioramento della posizione del gruppo nell’importante mercato europeo, che rappresenta uno degli snodi cruciali per la sua strategia.

Un altro punto rilevante è l’attuazione della strategia del cosiddetto “Terzo motore”, che si focalizza sull’espansione del gruppo oltre i mercati tradizionali di Europa e Nord America. In particolare, l’espansione nelle regioni fuori da questi due mercati consolidati, come in Sud America, sta mostrando risultati molto promettenti. In tale area, i modelli più semplici hanno riscosso un enorme successo, sottolineando l’efficacia della diversificazione geografica di Stellantis, che sta portando a risultati tangibili e alla crescita del brand anche in mercati emergenti.

Doug Ostermann ha inoltre sottolineato l’importanza di un dialogo aperto con gli investitori, soprattutto nel contesto di una situazione geopolitica e commerciale in continua evoluzione. – “ Come sempre, sono stato lieto di avere l’opportunità di parlare con i rappresentanti della comunità degli investitori, in particolare di come l’azienda sta rispondendo alle mutevoli condizioni tariffarie ”, ha aggiunto.