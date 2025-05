Si rafforza la rete in Bulgaria, nuovi centri assistenza per Alfa Romeo, Jeep e Fiat

L’importatore ufficiale per la Bulgaria dei brand interni a Stellantis, Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Alfa Romeo, Jeep, FIAT e Abarth, l’azienda sotto il nome di SFA Automotive, amplia ulteriormente la sua presenza sul territorio nazionale.

L’azienda annuncia l’apertura di quattro nuovi centri di assistenza autorizzati dedicati ai marchi Alfa Romeo, Jeep e Fiat, localizzati strategicamente a Sofia, Veliko Tarnovo, Pleven e Sliven. Questa espansione della rete post-vendita garantirà ai clienti un accesso ancora più capillare a servizi di alta qualità, mantenendo elevati gli standard per riparazioni in garanzia e post-garanzia, diagnosi elettroniche, interventi di carrozzeria e verniciatura, oltre alla fornitura di ricambi e accessori originali.

Il centro di riferimento nella capitale, “Balkan Star Retail” di Sofia, opererà su tutti e tre i marchi. La sede per Alfa Romeo, Jeep e Fiat è situata sulla “Rezbarska” 5, adiacente al noto showroom del gruppo Stellantis.

Con oltre tre decenni di esperienza maturati con brand prestigiosi come Mercedes e Mitsubishi, Balkan Star si distingue per un impianto moderno di 700 mq in grado di gestire fino a 15 veicoli contemporaneamente: 10 per la manutenzione meccanica e 5 per i lavori di carrozzeria.

Gli altri tre nuovi punti assistenza sono già ben noti nel panorama locale: SFA Retail a Veliko Tarnovo, finora operativa su Peugeot, Citroen e Opel, amplia l’offerta aggiungendo Jeep e Fiat; Stefanov Motors a Pleven, conosciuta per l’assistenza a Peugeot, Citroën e Opel, ora include anche Fiat. Infine, FB Motors di Sliven, già attiva con i marchi Peugeot e Opel, introduce i servizi dedicati a FIAT.

Questa mossa strategica rientra nella volontà di SFA Automotive di consolidare la presenza dei brand del gruppo Stellantis in Bulgaria, migliorando l’accessibilità e l’efficienza dei servizi post-vendita. Quella dell’assistenza al cliente e della vicinanza al pubblico è uno degli snodi principali su cui si gioca la ricostruzione della fiducia che è davvero mancato negli ultimi anni.