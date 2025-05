Stellantis e Public Bank collaborano per accelerare l’adozione dei veicoli elettrici in Malesia

Stellantis Malaysia e Public Bank hanno unito le forze per promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’evento “Dipingi la città di verde con il finanziamento dei veicoli elettrici”. Questa collaborazione strategica mette in risalto l’esclusiva campagna “Dipingi la città di verde” di Public Bank, che offre interessanti soluzioni di finanziamento per accelerare l’adozione dei veicoli elettrici in Malesia.

Per incoraggiare più malesi a passare ai veicoli elettrici, la campagna “Paint the Town Green” di Public Bank, in collaborazione con Stellantis Malaysia

L’evento evidenzia il crescente slancio dell’adozione dei veicoli elettrici in Malesia, con la quota di mercato dei nuovi veicoli elettrici di Public Bank che ha raggiunto il 29,1% nel 2024 e che è ulteriormente salita al 33,5% a febbraio 2025. In linea con il suo impegno per la finanza sostenibile, Public Bank si è posta un ambizioso obiettivo di RM100 miliardi entro il 2030 per sostenere iniziative green, tra cui la transizione alla mobilità elettrica.

Per incoraggiare più malesi a passare ai veicoli elettrici, la campagna “Paint the Town Green” di Public Bank, in collaborazione con Stellantis Malaysia, offre una serie di interessanti vantaggi, tra cui tassi di interesse preferenziali pari a soli 0,38% all’anno per il finanziamento della nuova auto elettrica Leapmotor C10.

Leapmotor C10, un veicolo progettato per ridefinire la mobilità elettrica. Vincitore dell’International CMF Design e del French Design Award, il C10 coniuga un’estetica elegante con prestazioni potenti. È dotato di una batteria al litio-ferro fosfato da 69,9 kWh e di un motore elettrico da 214 CV, che offre un’autonomia di 424 km (WLTP) per una guida senza sforzo. All’interno, l’abitacolo spazioso è completato da un tetto panoramico in vetro di 2,1 m² con parasole a scomparsa, mentre il punteggio di sicurezza Euro NCAP a 5 stelle e il sistema ADAS Leap Pilot di Livello 2 offrono una maggiore sicurezza su strada.

Commentando la collaborazione, Tan Sri Dato’ Sri Dr. Tay Ah Lek, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Public Bank, ha dichiarato: “Public Bank si impegna a guidare la transizione ecologica della Malesia rendendo più accessibile la proprietà di veicoli elettrici. Attraverso la nostra campagna “Paint the Town Green” e la partnership con Stellantis Malaysia, miriamo a offrire ai clienti opzioni di finanziamento competitive, supportando al contempo gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Paese”.

Isaac Yeo, Amministratore Delegato di Stellantis, ASEAN, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con Public Bank a questa iniziativa strategica per promuovere l’adozione dei veicoli elettrici in Malesia. Grazie a questa partnership, il Leapmotor C10, dotato di funzionalità intelligenti e tecnologia avanzata, diventa un’opzione più accessibile e interessante per i consumatori malesi. Siamo fiduciosi che questa iniziativa sosterrà la transizione del Paese verso una mobilità sostenibile, soddisfacendo al contempo le aspettative degli esigenti clienti del settore automobilistico di oggi”.

L’evento “Dipingi la città di verde con il finanziamento dei veicoli elettrici” sottolinea la visione condivisa di Public Bank e Stellantis Malaysia per un panorama automobilistico più pulito e sostenibile. Mentre laMalesia continua ad abbracciare l’elettrificazione, questa iniziativa è destinata ad accelerare la transizione verso soluzioni di trasporto ecocompatibili.